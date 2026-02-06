-
La agenda de feriados de febrero 2026 en la provincia de Buenos Aires trae novedades para quienes viven o trabajan fuera de los grandes centros urbanos. A lo largo del mes, distintas localidades bonaerenses contarán con jornadas no laborables por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, lo que genera movimientos turísticos y cambios en la rutina local.