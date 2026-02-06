6 de febrero de 2026 Inicio
Cuáles son todas las localidades de Buenos Aires que tendrán feriados en febrero 2026

Con escapadas cortas, celebraciones tradicionales y actividades abiertas al público, febrero vuelve a ofrecer múltiples opciones para quienes buscan descanso.

Conocé la inofrmación sobre los Feriados durante febrero en PBA

  • Durante febrero de 2026, distintas localidades bonaerenses tendrán días no laborables por celebraciones fundacionales y patronales.

  • Estas fechas suelen incluir actos oficiales, celebraciones religiosas, festivales culturales y encuentros comunitarios, que atraen tanto a vecinos como a visitantes.

  • Entre los puntos destacados figuran Mar del Sur, Tres Lomas, Ascensión y Guaminí, localidades que cada año organizan festejos.

  • Estos feriados locales representan una oportunidad ideal para viajar cerca, conocer pueblos bonaerenses y participar de festejos tradicionales.

La agenda de feriados de febrero 2026 en la provincia de Buenos Aires trae novedades para quienes viven o trabajan fuera de los grandes centros urbanos. A lo largo del mes, distintas localidades bonaerenses contarán con jornadas no laborables por aniversarios fundacionales y celebraciones patronales, lo que genera movimientos turísticos y cambios en la rutina local.

Las celebraciones responden principalmente a festividades patronales religiosas.
Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en febrero 2026

Estos Feriados municipales y días no laborables suelen impactar principalmente en la actividad administrativa y comercial de cada distrito, pero también representan una oportunidad para que vecinos y visitantes participen de festejos culturales, eventos comunitarios y propuestas recreativas propias de cada región.

Qué localidades tendrán feriado en febrero 2026

  • Ascensión (gral. arenales) — 1 de febrero — aniversario fundacional

  • Guaminí (guaminí) — 2 de febrero — patronal

  • Laguna chapalco (villarino) — 3 de febrero — aniversario fundacional

  • Mar del sur (general alvarado) — 4 de febrero — aniversario fundacional

  • Tres lomas (tres lomas) — 7 de febrero — aniversario fundacional

  • Fortín acha (leandro nicéforo alem) — 9 de febrero — aniversario fundacional

  • Mechongué (general alvarado) — 11 de febrero — patronal

  • Castilla (chacabuco) — 11 de febrero — patronal

  • Pinzón (pergamino) — 11 de febrero — patronal

  • Verónica (punta indio) — 11 de febrero — patronal

  • Indio rico (coronel pringles) — 19 de febrero — aniversario fundacional

  • Laguna alsina (guaminí) — 28 de febrero — aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
