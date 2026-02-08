8 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026

Se trata de una jornada no laborable en una reconocida ciudad balnearia por el 152° aniversario de su fundación, con asueto para la administración pública y alcance optativo para el sector privado.

Por
Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026

Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026

  • Se definieron jornadas no laborables para extender fines de semana largos a lo largo del año
  • Los días puente se ubican estratégicamente junto a feriados nacionales
  • El objetivo es fomentar el turismo interno y el movimiento en economías regionales
  • Estas fechas no tienen carácter histórico y se establecen por decreto anual

Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026: será día no laborable para un importante municipio de la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno argentino oficializó tres días no laborables con fines turísticos para 2026, estableciendo los lunes 23 de marzo, viernes 10 de julio y lunes 7 de diciembre. 
Te puede interesar:

Confirman que será feriado el lunes 9 de febrero en 2026: quiénes tendrán fin de semana largo

Se trata de una reconocida urbe costera, donde se conmemora el 152° aniversario de la fundación de la ciudad, una fecha que cada año da lugar a un asueto administrativo.

El 10 de febrero de 1874, el entonces gobernador bonaerense Mariano Acosta reconoció oficialmente al poblado, hecho que luego fue establecido como la jornada de fundación de dicha ciudad balnearia. Desde entonces, cada año se conmemora esta celebración con dia libre administrativo en el distrito.

Mar del plata

Por qué será feriado el 10 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar

Al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de Mar del Plata, el gobierno bonaerense resolvió declarar la jornada como “no laborable” para la administración pública provincial y local, así como también para el Banco de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad.

La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que además estableció que el 10 de febrero será feriado optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas. Como ocurre habitualmente, aún resta la confirmación sobre la atención del resto de los bancos, aunque en años anteriores muchas entidades financieras tampoco abrieron sus puertas durante esta fecha.

En paralelo, el intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, firmó el decreto 189/26, mediante el cual declaró el día como no laborable para el personal municipal, aclarando que se mantendrán guardias mínimas en los servicios esenciales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellos que no se trasladan y se mantienen siempre en la misma fecha del calendario. En Argentina, los principales son:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que pueden moverse de fecha para generar fines de semana largos y favorecer el turismo interno. En Argentina, los principales son:

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo – antes del feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que permite un fin de semana largo a mitad de marzo.
  • Viernes 10 de julio – inmediato al feriado del Día de la Independencia, generando otro fin de semana extendido.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Conocé la inofrmación sobre los Feriados durante febrero en PBA

Cuáles son todas las localidades de Buenos Aires que tendrán feriados en febrero 2026

Las celebraciones responden principalmente a festividades patronales religiosas.

Confirmado: estos partidos de Buenos Aires tendrán feriado en febrero 2026

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados particulares de febrero 2026: cuáles son

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.

Feriado de Carnaval 2026: cuánto falta para el fin de semana extra largo de febrero

Se dieron a conocer los Feriados en el segundo mes del año

Este feriado corta la primera semana de febrero 2026 de forma inesperada: qué se celebra

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero

Decretan un nuevo feriado para el miércoles 4 de febrero: a qué se debe y quiénes lo celebran en 2026

Rating Cero

El trabajo de Bale fue clave para transmitir la carga emocional de un ser marcado por el aislamiento y la incomprensión.

La impresionante transformación de Christian Bale para un papel: "Gritaba como un loco"

Esto lo tendrá que tener en cuenta Cretton a la hora de adaptar un anime tan querido como es Naruto. Este live action puede ser un éxito, pero si es un desastre, será claramente recordado como tal.

Por qué Marvel podría ayudar a hacer el mejor live action de Naruto y destacarse en la nueva tendencia

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix
play

Esta película sobre un desastre natural que maravilla a todos fue furor en cines y ahora está en Netflix: cual es

Ahora llegó a la gran N roja, una película estadounidense de 2024, se trata de Tornados, un film de acción, de desastres naturales, con una mezcla de drama y aventuras. 
play

Tornados es la película con mucha acción que llegó a Netflix y te dejará al borde del sillón todo el tiempo: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja, un viejo estreno de 2002, se trata de No me olvides, un film de romance y comedia, con un elenco excepcional.
play

Cuál es la trama de No me olvides, la película romántica de los 2000 que llegó a Netflix y es tendencia

El cruce generó un silencio incómodo en la mesa de Legrand.
play

Edith Hermida cruzó en vivo a Patricia Bullrich por la reforma laboral: "La clase media uruguaya viene a trabajar a la Argentina"

últimas noticias

Seattle Seahawks y New England Patriots vuelven a cruzarse en el Super Bowl luego de la polémica final de 2015.

A qué hora es el Super Bowl LX en Argentina y cómo verlo en vivo por TV o por streaming

Hace 5 minutos
El optimismo, encontrar en el medio del desierto el vaso medio lleno, producirá verdaderos logros internos.

La técnica de la "cancha de básquet": el método para dejar de ser testigo y convertirte en protagonista de tu vida

Hace 6 minutos
La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

La contundente decisión de Gallardo tras la derrota por goleada de River ante Tigre

Hace 17 minutos
Trump junto a Xi Jinping, durante su primer mandato.

El Caribe en disputa entre el Dragón chino y el Leviatán norteamericano

Hace 18 minutos
La localidad se encuentra a 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. 

La escapada cerca de Buenos Aires a un pueblito que conserva la tranquilidad y el encanto del pasado

Hace 26 minutos