Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026

Se definieron jornadas no laborables para extender fines de semana largos a lo largo del año

Los días puente se ubican estratégicamente junto a feriados nacionales

El objetivo es fomentar el turismo interno y el movimiento en economías regionales

Estas fechas no tienen carácter histórico y se establecen por decreto anual Un importante municipio de Buenos Aires tendrá feriado el martes 10 de febrero en 2026: será día no laborable para un importante municipio de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de una reconocida urbe costera, donde se conmemora el 152° aniversario de la fundación de la ciudad, una fecha que cada año da lugar a un asueto administrativo.

El 10 de febrero de 1874, el entonces gobernador bonaerense Mariano Acosta reconoció oficialmente al poblado, hecho que luego fue establecido como la jornada de fundación de dicha ciudad balnearia. Desde entonces, cada año se conmemora esta celebración con dia libre administrativo en el distrito.

Mar del plata Por qué será feriado el 10 de febrero y quiénes lo pueden disfrutar Al cumplirse un nuevo aniversario de la fundación de Mar del Plata, el gobierno bonaerense resolvió declarar la jornada como “no laborable” para la administración pública provincial y local, así como también para el Banco de la Provincia de Buenos Aires en esa ciudad.

La medida fue oficializada a través de una resolución del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que además estableció que el 10 de febrero será feriado optativo para la industria, el comercio y el resto de las actividades privadas. Como ocurre habitualmente, aún resta la confirmación sobre la atención del resto de los bancos, aunque en años anteriores muchas entidades financieras tampoco abrieron sus puertas durante esta fecha.

En paralelo, el intendente de General Pueyrredon, Agustín Neme, firmó el decreto 189/26, mediante el cual declaró el día como no laborable para el personal municipal, aclarando que se mantendrán guardias mínimas en los servicios esenciales. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Los feriados inamovibles son aquellos que no se trasladan y se mantienen siempre en la misma fecha del calendario. En Argentina, los principales son: 1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María Feriados trasladables Los feriados trasladables son aquellos que pueden moverse de fecha para generar fines de semana largos y favorecer el turismo interno. En Argentina, los principales son: 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo – antes del feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, lo que permite un fin de semana largo a mitad de marzo.

Viernes 10 de julio – inmediato al feriado del Día de la Independencia, generando otro fin de semana extendido.