Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Habrá un fin de semana XL gracias a los nuevos Feriados

Cada septiembre, la atención se centra en las fechas que pueden convertirse en Feriados o días de descanso extendidos. Esto genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan organizar actividades o viajes, especialmente cuando un día no laborable coincide con el calendario escolar o laboral.

En 2025, una fecha particular a finales de septiembre despertó curiosidad por el impacto que tendría en distintos sectores. Se trata de una gran novedad: le viernes 26 será feriado. Sin embargo ¿A quiénes influye esta fecha?

Por qué es feriado el viernes 26 de septiembre y quiénes lo pueden disfrutar

El feriado del viernes 26 de septiembre no será nacional, sino que aplicará únicamente en los municipios bonaerenses de Maipú y Carmen de Areco.

En consecuencia, los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de estas localidades contarán con un día extra de descanso.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre