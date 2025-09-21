Confirman que será feriado el viernes 26 de septiembre: a qué se debe y a quiénes afecta

Cada septiembre, la atención se centra en las fechas que pueden convertirse en Feriados o días de descanso extendidos. Esto genera expectativa entre trabajadores, estudiantes y familias que buscan organizar actividades o viajes, especialmente cuando un día no laborable coincide con el calendario escolar o laboral.
En 2025, una fecha particular a finales de septiembre despertó curiosidad por el impacto que tendría en distintos sectores. Se trata de una gran novedad: le viernes 26 será feriado. Sin embargo ¿A quiénes influye esta fecha?
El feriado del viernes 26 de septiembre no será nacional, sino que aplicará únicamente en los municipios bonaerenses de Maipú y Carmen de Areco.
En consecuencia, los empleados del Banco Provincia y de la administración pública de estas localidades contarán con un día extra de descanso.