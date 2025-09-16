16 de septiembre de 2025 Inicio
Atención: qué feriados de 2026 se pueden cambiar de día

La información oficial sobre estos cambios suele publicarse con suficiente antelación para que todos puedan ajustar sus agendas.

Conocé lo que sucederá con los Feriados del año próximo

Cada año, la organización del calendario de Feriados genera consultas sobre cuáles días se mantendrán fijos y cuáles podrían trasladarse para optimizar los fines de semana largos. En 2026, esta cuestión vuelve a despertar interés entre quienes buscan planificar sus actividades.

El sistema de Feriados trasladables permite que ciertas fechas no se celebren necesariamente en el día exacto, sino en otro cercano que favorezca la acumulación de días libres consecutivos. Esta modalidad busca equilibrar la vida laboral con momentos de descanso y recreación.

Qué pasará con los feriados trasladables en 2026

La información brindada por el Gobierno sobre los Feriados trasladables del 2026 es la siguiente:

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín (traslado confirmado)

  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado para formar fin de semana largo)

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
