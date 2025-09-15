15 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Feriados 2026: cuántos fines de semana largos habrá el año que viene y cuáles tienen más días

Las escapadas de corta distancia suelen dinamizar a numerosas localidades, que se preparan con antelación para recibir visitantes en cada una de estas fechas.

Por
Conocé los Feriados que viviremos en 2026 para planificar tus próximos viajes

Conocé los Feriados que viviremos en 2026 para planificar tus próximos viajes

El calendario de Feriados siempre genera expectativa, no solo por el descanso que implica, sino también por las oportunidades que abre para planificar viajes, encuentros o actividades recreativas. A medida que se acerca un nuevo año, uno de los temas más buscados por los argentinos es la cantidad de fines de semana largos que ofrecerá, así como la distribución de los días no laborables.

Septiembre tiene varios Feriados pero no son a nivel nacional
Te puede interesar:

Este día de septiembre puede afectar a muchos comercios pero no está confirmado si es feriado: qué puede pasar

Además de su impacto en la vida cotidiana, los Feriados prolongados representan un motor clave para la economía, especialmente en el sector turístico y gastronómico. Saber cuáles serán los fines de semana más extensos también resulta útil para organizar el calendario laboral y educativo.

Qué feriados tendrán fin de semana largo en 2026

Feriados calendario
Los pobladores de dos localidades bonaerenses tendrán un fin de semana extra largo.

Los pobladores de dos localidades bonaerenses tendrán un fin de semana extra largo.

El calendario de 2026 ya cuenta con varios feriados inamovibles que no podrán modificarse por decreto. Entre ellos figuran:

  • Año Nuevo
  • Carnaval
  • Día de la Memoria
  • Malvinas
  • Viernes Santo
  • Día del Trabajador
  • Revolución de Mayo
  • Belgrano
  • Independencia
  • Inmaculada Concepción
  • Navidad

En cambio, los feriados trasladables ofrecen cierta flexibilidad. Es el caso del Paso a la Inmortalidad de Güemes, San Martín, el Día del Respeto a la Diversidad Cultural y el Día de la Soberanía Nacional, que pueden ajustarse para conformar fines de semana largos estratégicos.

De acuerdo con el decreto, algunos de los fines de semana extra largos más relevantes del 2026 serán:

  • Del 14 al 17 de febrero por Carnaval
  • Del 2 al 5 de abril por la coincidencia de Semana Santa y Malvinas
  • Del 20 al 22 de noviembre por el Día de la Soberanía Nacional

Todavía falta determinar si se agregarán feriados puente. Como es habitual, estas jornadas suelen establecerse mediante decreto presidencial con el fin de estimular tanto el turismo como la economía en diferentes regiones del país.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los Feriados de septiembre ¿Afectarán a todos los trabajdores?

Qué sucede con el Día del Empleado de Comercio en septiembre 2025: ¿es feriado?

Se informaron nuevos Feriados que habrá a fin de mes

A la espera: por qué podrían confirmar un nuevo feriado para el 24 de septiembre en 2025

Entre las principales localidades que implementarán el asueto se encuentra la ciudad de Neuquén.

Decretan un nuevo feriado para el viernes 12 de septiembre y habrá fin de semana largo: de qué se trata

Conocé cuáles son los Feriados que hay en este mes y sus motivos

Día del maestro en 2025: ¿es feriado este jueves 11 de septiembre?

Informron nuevos feriados en el mes en curso

Este feriado confirmado para septiembre 2025 afecta todas las rutinas y lo debés conocer: cuál es

Este mes habrá varios Feriados en diversos lugares de la provincia

Confirman que será feriado para el jueves 11 de septiembre: cuál es el motivo y a quiénes alcanza

Rating Cero

Conocé la serie de Netflix que está siendo furor y tiene como protagonista al reconocido actor
play

Esta serie argentina con Leonardo Sbaraglia, mucho misterio y pocos capítulos es furor en Netflix: cómo encontrarla

La modelo sorprendió con un vestido de gala y contó el origen de un tierno apodo familiar.

El look de Marcela Kloosterboer que despertó elogios: vestido ajustado azul con abertura

Un film de los principios del 2000, que no tuvo éxito en su momento, pero con el tiempo se volvió una película de culto.
play

Netflix recuperó una joya de los 2000 y ahora es un éxito: cuál es

MasterChef Celebrity ﻿se quedó sin una de sus figuras de forma sorpresiva.
play

Telefe despidió a una participante de MasterChef Celebrity antes del estreno: qué pasó y quién la reemplazará

Gastón Pauls regresó a la televisión luego de varios años.

Gastón Pauls volvió a la televisión con programa propio: en qué canal y con qué contenido

Thiago Medina se hizo conocido tras su paso por Gran Hermano 2022-23﻿.

Esperanzador parte médico de Thiago Medina: "Tiene una leve mejoría"

últimas noticias

Las frutillas son uno de los frutos más buscados para cultivar en casa y una cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecerlas en tu jardín.

Esta cucharada con un elemento natural puede ayudar a hacer crecer frutillas en tu jardín: de qué se trata

Hace 16 minutos
El gel sólido de Dr. Tree se convirtió en uno de los más comentados.

Este gel sólido se puede usar en la ducha y está en tendencia para hidratar la piel de una forma única: de cuál se trata

Hace 25 minutos
Referentes de la gastronomía despidieron a Torres en redes sociales.

Murió el panadero Germán Torres, referente de la masa madre en Argentina

Hace 27 minutos
Su espontaneidad, sumada a su humor natural, lo convierten en el signo más divertido del zodiaco, capaz de generar momentos que quedan grabados en la memoria de todos.

Qué signo tiene mejor relación con sus amistades según la inteligencia artificial

Hace 27 minutos
Hay una serie de técnicas que se pueden realizar para que tu receta de tortilla de papa salga perfecta.

Ni fritas ni cocidas: el secreto para que la tortilla de papa quede riquísima y más liviana

Hace 38 minutos