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Quini 6: los resultados del sorteo 3.397 del miércoles 5 de agosto de 2026

Aunque los principales premios no tuvieron ganadores, la modalidad "Siempre Sale" le cambió la vida a un apostador, quien embolsó $405.070.632 al acertar los seis números.

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Estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026.

Estos son los resultados del sorteo del miércoles 5 de agosto de 2026.

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El sorteo 3.397 del Quini 6 de este miércoles 5 de agosto repartió un premio millonario para un apostador en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe: un jugador acertó los seis números en el sorteo de la modalidad "Siempre Sale" y se llevó más de $400 millones.

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El Tradicional del Quini 6: resultado del miércoles 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 - 04 - 14 - 17 - 19 - 35

6 aciertos: vacante. Premio: $6.292.953.626

5 aciertos: 29 ganadores. Premio: $1.557.703

4 aciertos: 2.029 ganadores. Premio: $6.456

La Segunda del Quini 6: resultado del miércoles 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 05 - 22 - 28 - 31 - 32 - 41

6 aciertos: vacante. Premio: $3.578.841.428

5 aciertos: 25 ganadores. Premio: $1.806.936

4 aciertos: 1.782 ganadores Premio: $7.605

La Revancha del Quini 6: resultado del miércoles 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 08 - 11 - 14 - 29 - 33 - 44

6 aciertos: vacante. Premio: $1.598.811.221

Siempre Sale del Quini 6: resultado del miércoles 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 05 - 10 - 20 - 24 - 25 - 38

5 aciertos: 1 ganador. Premio: $405.070.632

Pozo extra: resultado del miércoles 5 de agosto de 2026

Números ganadores: 03 - 04 - 05 - 08 - 11 - 14 - 17 - 19 - 22 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 35 - 41 - 44

6 aciertos: 4.306 ganadores. Premio: $46.446

Próximo pozo del Quini 6

El próximo pozo del sorteo 3.398 del Quini 6 se realizará el domingo 9 de agosto a las 21.15. Pozo estimado: $20.000.000.000.

¿Qué es el Quini 6?

El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.

En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.

Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?

Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20.30 para los domingos.

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