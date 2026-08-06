Laura Martinel, a 10 años de la hazaña de Paula Pareto: del oro en Río 2016 al abrupto final en la Confederación de Judo

La entrenadora de una de las mejores deportistas de la historia argentina rememoró la inolvidable final en la cita olímpica de Brasil. Hoy, con una actualidad fuera de los tatamis, su deseo para el deporte que le dio todo.

A casi una década de aquel histórico 6 de agosto de 2016, cuando Paula Pareto alcanzó la gloria máxima al colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, la memoria sigue intacta. Para Laura Martinel , la entrenadora y artífice táctica detrás de esa gesta, los recuerdos emergen cargados de emoción, pero también con el sabor amargo de un presente institucional desolador.

Juntas elaboraron un camino de gloria y honor y solo tuvieron como pendiente haber ganado Juegos Panamericanos. El resto, pan comido: oro en los Juegos Suramericanos de Santiago 2014, oro en el Mundial de 2015 de Kasajistán y, apenas unos meses después, el oro en los Juegos Olímpicos.

El 6 de agosto comenzó con su camino. Lo que tienen las competencias en este tipo de deportes es que se definen en un solo día, por lo que las peleas fueron cortas y todas durante esa misma jornada.

La Peque integró el Grupo C y le ganó a la rusa Irina Dolgova en segunda ronda y ya en cuartos de final le ganó a la húngara Éva Csernoviczki. En la instancia de semifinales derrotó a la japonesa Ami Kondo y en la pelea por el oro venció a la coreana Jeong Bo-kyeong.

De esta manera, Pareto se convirtió en la primera mujer en ganar Mundial y Juegos Olímpicos, con el agregado de hacerlo compitiendo en deportes individuales.

La gesta de Río 2016 y la marca imborrable

"Lo vengo pensando desde el año pasado. Fue una especie de hazaña, una locura que nadie creía que podía pasar, pero yo sí, y Paula por suerte también", rememora Martinel en diálogo con C5N al repasar el camino hacia la cima olímpica. La complicidad entre ambas sigue tan viva como entonces: "Con Pau siempre recordamos esos momentos; cada tanto nos mandamos fotos, es algo muy fuerte. Tuvimos una experiencia realmente única con un proceso de trabajo muy importante. Establecimos objetivos para cada año del ciclo que teníamos que cumplir y lo hicimos".

Ese proceso meticuloso no dejó nada al azar. La DT recuerda una anécdota con Mirtha, la madre de la judoca: "Cada vez que me ve, me dice que nunca se va a olvidar de cuando le dije: 'Este año quiero el oro'. Le dije a Pau que teníamos que estar lo más arriba del podio que se pudiera".

"A veces, viendo las competencias y recordando, se nos cae un lagrimón", reconoció, tras el trabajo realizado en conjunto. Después del bronce de Beijing 2008, Pareto decidió su retiro después de Tokio 2020.

El despido de la Confederación y la crítica a la dirigencia

Sin embargo, a diez años de haber tocado el cielo con las manos y tras haber construido un ciclo histórico para el judo nacional, entrenando no solo a Pareto sino también a figuras como Daniela Krukower, campeona mundial, el desenlace en la dirigencia nacional tuvo un final insólito y doloroso.

"La Confederación de Judo decidió cesantear a todo el cuerpo técnico. Paula renunció también. Esta es la dirigencia que tenemos: no les importan los resultados ni los atletas, quieren cuidar sus quintitas", disparó Martinel con crudeza.

La decisión de los dirigentes, según contó la entrenadora, ocurrió a pesar de los logros recientes: "El año pasado tuvimos resultados históricos a nivel continental, con cinco medallas en senior que no habían sucedido nunca. No nos dijeron nada, nos cesantearon y armaron una rosca política".

Pese al golpe, la entrenadora apela a la resiliencia que caracteriza a las artes marciales: "Somos luchadores y vamos a seguir. Somos deporte, lo vivimos de chiquitos y pasamos por todo. A mí nadie me quita lo bailado. Yo sé quién soy y voy a seguir dentro del deporte. Se cierra una puerta y tenés otras mil para abrir".

Actualmente, Martinel trabaja dentro del Comité Olímpico Argentino (COA), dentro de la Comisión del Atleta, además de colaborar en la gestión de disciplinas como bowling y surf para los Juegos Suramericanos, y de liderar un proyecto pionero junto a la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA para aplicar ciencia de datos al deporte olímpico.

C5N intentó comunicarse con los dirigentes de la Confederación Argentina de Judo, pero no se obtuvo respuesta.

La crisis del deporte argentino y el valor del talento local

Al analizar el contexto del deporte nacional y la falta de financiamiento, Martinel expresa su preocupación por el futuro: "El deporte argentino está en pausa con el problema de financiamiento que está teniendo. Vamos a perder una camada de deportistas y cuesta mucho tiempo reconstruirla. Mi deseo es que el ENARD pueda tener su autonomía económica; eso resolvería un montón de problemas".

En general, se dice que "el deporte argentino es un milagro" considerando las condiciones en las que se desarrolla, por lo que Martinel concluyó: "Yo no diría que son milagros. Tenemos muchos atletas súper talentosos y muy buenos entrenadores. Cuando nos dejan trabajar juntos, generamos esas cosas. A nosotros la creatividad se nos multiplica ante las dificultades; lo logramos con dos mangos. Hacemos de todo para alcanzar los objetivos, esa es nuestra esencia".