Confirman que habrá un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026: a qué se debe

Confirman un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026

El viernes 13 de febrero será feriado en algunas localidades de Buenos Aires y Santa Fe.

La medida se toma por el aniversario fundacional de General Lamadrid y Villa Constitución.

El feriado es obligatorio para el sector público y opcional para el privado.

Este descanso permite un fin de semana extralargo de 3 días en esas localidades. Confirman un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026: el calendario suma un descanso extra y miles de argentinos podrán disfrutar de un periodo extendido que se empalma con Carnaval, ¿a qué se debe?

El viernes 13 de febrero no será asueto para todo el país, pero sí representa un descanso clave para miles de bonaerenses y santafesinos que podrán aprovechar cinco días consecutivos de pausa en pleno verano 2026.

El próximo feriado nacional confirmado en el calendario 2026 será el lunes 16 y martes 17 de febrero, fechas en las que se celebrará Carnaval en todo el país, festejándose con corsos, comparsas y celebraciones populares en distintas provincias, especialmente en el norte argentino y el Litoral.

Feriado Por qué es feriado el 13 de febrero y quiénes tendrán fin de semana super largo El viernes 13 de febrero de 2026 fue declarado feriado en General Lamadrid (provincia de Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe) por el aniversario fundacional de ambas localidades.

La medida establece:

Cese de actividades en el sector público.

Jornada no laborable opcional para el sector privado, según decisión de cada empleador. En estos distritos, el asueto se suma al fin de semana y queda cerca del descanso de Carnaval (lunes 16 y martes 17 de febrero), lo que genera un período extendido ideal para una escapada en plena temporada de verano. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1 de enero: Año Nuevo.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Feriados con fines turísticos Estos días se establecen para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos estratégicos, según lo determine el calendario oficial.