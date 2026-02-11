11 de febrero de 2026 Inicio
Confirman que habrá un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026: a qué se debe

Aunque no se trata de un asueto nacional, la medida generó expectativa por la posibilidad de extender la pausa de verano y organizar escapadas en plena temporada alta.

Confirman un nuevo feriado el 13 de febrero y se extiende el fin de semana largo 2026

  • El viernes 13 de febrero será feriado en algunas localidades de Buenos Aires y Santa Fe.
  • La medida se toma por el aniversario fundacional de General Lamadrid y Villa Constitución.
  • El feriado es obligatorio para el sector público y opcional para el privado.
  • Este descanso permite un fin de semana extralargo de 3 días en esas localidades.

Los Feriados en febrero que te permitirán cortar semana y haer viajes cortos
Confirman que será feriado este miércoles 11 de febrero en 2026: a qué se debe

El viernes 13 de febrero no será asueto para todo el país, pero sí representa un descanso clave para miles de bonaerenses y santafesinos que podrán aprovechar cinco días consecutivos de pausa en pleno verano 2026.

El próximo feriado nacional confirmado en el calendario 2026 será el lunes 16 y martes 17 de febrero, fechas en las que se celebrará Carnaval en todo el país, festejándose con corsos, comparsas y celebraciones populares en distintas provincias, especialmente en el norte argentino y el Litoral.

Por qué es feriado el 13 de febrero y quiénes tendrán fin de semana super largo

El viernes 13 de febrero de 2026 fue declarado feriado en General Lamadrid (provincia de Buenos Aires) y Villa Constitución (Santa Fe) por el aniversario fundacional de ambas localidades.

La medida establece:

  • Cese de actividades en el sector público.
  • Jornada no laborable opcional para el sector privado, según decisión de cada empleador.

En estos distritos, el asueto se suma al fin de semana y queda cerca del descanso de Carnaval (lunes 16 y martes 17 de febrero), lo que genera un período extendido ideal para una escapada en plena temporada de verano.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1 de enero: Año Nuevo.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Feriados con fines turísticos

Estos días se establecen para fomentar el turismo interno y generar fines de semana largos estratégicos, según lo determine el calendario oficial.

