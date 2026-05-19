Impulsado por el gas, la canasta de servicios públicos en el AMBA subió un 50% en mayo El estudio, elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, mide mensualmente los gastos en hogares promedio sin subsidios. La suba con respecto al mes previo fue del 17,5% y alcanzó los $249.834. Por Agregar C5N en









Todos los rubros de la canasta básica subieron más que la inflación de abril (2,6%).

La canasta de servicios públicos para un hogar promedio sin subsidios del AMBA subió en mayo un 50% a nivel interanual y alcanzó los $249.834. El dato se desprende del estudio elaborado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el Conicet, donde detalló que el gas (+53%) fue el que impulsó la suba, seguido por energía eléctrica (37,8%), agua (5,9%) y transporte (3%).

Por su parte, el incremento con respecto al mes previo fue del 17,5%. Todos los ajustes fueron generalizados y se deben tanto a un mayor consumo estacional como a la actualización de tarifas. Además, en todos los casos, el incremento estuvo arriba del 2,6% de inflación en abril informada por el INDEC.

Según explica el informe de IIEP, las subas "responden a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante es el gas, cuya factura casi se duplica respecto de abril por el efecto conjunto de la suba tarifaria y el salto en el consumo típico de esta época del año".

colectivos buenos aires amba transporte público Los colectivos de la Ciudad aumentaron un 5,4%.

A nivel interanual, el incremento más fuerte estuvo en la factura de transporte, con un incremento del 75%, por encima del IPC estimado. Por otra parte, el gasto en agua, energía eléctrica y gas natural presentó un alza de 21%, 43% y 37% respectivamente.