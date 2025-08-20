20 de agosto de 2025 Inicio
Confirman que habrá un fin de semana largo más en agosto 2025: cuándo es

Este anuncio impacta en la organización de la última semana del mes, especialmente para quienes buscan aprovechar un cierre de agosto con más pausas.

Conocé los Feriados que todavía quedan en el mes

Agosto 2025 continúa ofreciendo sorpresas en el calendario, con nuevos Feriados que podrían generar expectativa entre quienes planifican actividades o viajes. En particular, se confirmó una jornada adicional que amplía el tiempo libre disponible para muchos argentinos.

Cuáles son los feriados nacionales que quedan hasta el final del 2025

La noticia ya circula entre los medios especializados como un nuevo momento de distensión antes del final del mes. Pero, ¿quiénes tendrán este fin de semana XL?

Por qué es feriado el viernes 22 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

-calendario anotación feriados

El viernes 22 de agosto será un día especial para la comunidad de Adolfo Gonzáles Chaves, ya que se conmemorará un nuevo aniversario de su fundación. En ese marco, se decretó feriado local para celebrar la fecha junto a vecinos e instituciones.

La medida impactará principalmente en la administración pública y en la sucursal del Banco Provincia, que no prestarán atención al público durante la jornada.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
