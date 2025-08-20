Confirman que habrá un fin de semana largo más en agosto 2025: cuándo es

Agosto 2025 continúa ofreciendo sorpresas en el calendario, con nuevos Feriados que podrían generar expectativa entre quienes planifican actividades o viajes. En particular, se confirmó una jornada adicional que amplía el tiempo libre disponible para muchos argentinos.
La noticia ya circula entre los medios especializados como un nuevo momento de distensión antes del final del mes. Pero, ¿quiénes tendrán este fin de semana XL?
Por qué es feriado el viernes 22 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo
-calendario anotación feriados
El viernes 22 de agosto será un día especial para la comunidad de Adolfo Gonzáles Chaves, ya que se conmemorará un nuevo aniversario de su fundación. En ese marco, se decretó feriado local para celebrar la fecha junto a vecinos e instituciones.
La medida impactará principalmente en la administración pública y en la sucursal del Banco Provincia, que no prestarán atención al público durante la jornada.