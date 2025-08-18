Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto en 2025: ¿es fin de semana largo? Cada día no laborable se transforma en una oportunidad para descansar, compartir con seres queridos o aprovechar el tiempo libre de formas diferentes. Por







Con el calendario avanzando hacia fines de agosto de 2025, muchas personas comienzan a planificar sus días de descanso y actividades de ocio. Así, los Feriados y días no laborables generan expectativas sobre la posibilidad de fines de semana largos.

Estar al tanto de los próximos feriados permite anticipar compromisos y planificar actividades de manera más eficiente. Además, conocer la ubicación de estos días en el calendario ayuda a quienes desean combinar trabajo, descanso y actividades recreativas.

Cómo será el próximo feriado nacional después del 17 de agosto feriado Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025. En Argentina, después del 17 de agosto, el próximo feriado nacional será el domingo 12 de octubre de 2025, dedicado al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Se trata de un feriado trasladable según la Ley 27.399, lo que permite en algunos años mover la fecha para generar fines de semana largos que fomenten la actividad turística. Sin embargo, en 2025, al coincidir con un domingo, no habrá traslado al lunes siguiente, por lo que no se generará un fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre