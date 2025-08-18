18 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto en 2025: ¿es fin de semana largo?

Cada día no laborable se transforma en una oportunidad para descansar, compartir con seres queridos o aprovechar el tiempo libre de formas diferentes.

Por
Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto

Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto

Redes Sociales

Con el calendario avanzando hacia fines de agosto de 2025, muchas personas comienzan a planificar sus días de descanso y actividades de ocio. Así, los Feriados y días no laborables generan expectativas sobre la posibilidad de fines de semana largos.

Conocé más sobre los Feriados que quedan en los últimos días de agosto
Te puede interesar:

La última quincena de agosto 2025 trae diferentes feriados para Buenos Aires: cuáles son

Estar al tanto de los próximos feriados permite anticipar compromisos y planificar actividades de manera más eficiente. Además, conocer la ubicación de estos días en el calendario ayuda a quienes desean combinar trabajo, descanso y actividades recreativas.

Cómo será el próximo feriado nacional después del 17 de agosto

feriado
Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

Cuándo es el primer fin de semana largo de Argentina en el 2025.

En Argentina, después del 17 de agosto, el próximo feriado nacional será el domingo 12 de octubre de 2025, dedicado al Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Se trata de un feriado trasladable según la Ley 27.399, lo que permite en algunos años mover la fecha para generar fines de semana largos que fomenten la actividad turística. Sin embargo, en 2025, al coincidir con un domingo, no habrá traslado al lunes siguiente, por lo que no se generará un fin de semana largo, aunque la conmemoración oficial se mantiene.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El próximo viernes 22 varias localidades tendrán Feriados extras

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 22 de agosto en 2025

Todavía restan varios Feriados y días no laborables este mes

Decretan feriado para el jueves 21 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

Para quienes puedan aprovechar ambas jornadas, el período de descanso se extiende a tres días consecutivos.

¿Es feriado? Cómo se cobra si te toca trabajar este viernes 15 de agosto en 2025

Se establecieron varios feriados este mes, a través de decretos oficiales

Decretan feriado para el miércoles 20 de agosto en 2025: qué se conmemora

Muchas personas tendran varios Feriados fuera del calendario nacional

Decretan feriado para el martes 19 de agosto en 2025: qué se conmemora y a quiénes alcanza

Muchos trabajadores tienen Feriados extras durante este mes

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 18 de agosto en 2025

Rating Cero

La serie fue filmada en distintas locaciones de México y Argentina. 

La confesión de Rafael Ferro sobre su vida anterior a la serie de Tini Stoessel: "Estuve siete meses sin laburar"

Ayelén Paleo decidió alejarse de la farándula hace tres años y enfocarse en entrenar, dar clases y desarrollar un negocio propio.

La impresionante transformación de Ayelén Paleo: está irreconocible

Julianne Moore protagoniza una de las mini series románticas del momento de Netflix.

Está en Netflix y te atrapa de principio a fin con sus 5 capítulos

Un detalle que ha encendido las redes sociales es la posible participación de Ryan Reynolds como Deadpool. Aunque Marvel no confirmó esta aparición, el propio actor compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde aparece el símbolo de los Avengers con una “A” roja, similar a la de Deadpool.

¿Deadpool estará en Avengers: Doomsday? Qué personajes protagonizarán la próxima producción de Marvel

Santiago Maratea debutó con Trato Hecho en América TV: qué puesto llegó a pelear en el rating

Santiago Maratea debutó con Trato Hecho en América TV: qué puesto llegó a pelear en el rating

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson sorprendió a sus hijos con un rotundo mensaje.

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson sorprendió a sus hijos con un rotundo mensaje

últimas noticias

Conocé las nuevas disposiciones de ARCA sobre las importaciones

ARCA inauguró el nuevo permiso para traer heladeras y cocinas desde Chile: cómo funciona

Hace 2 minutos
Los Feriados que figuran en las últimas semanas de agosto

Cuál es el próximo feriado después del 17 de agosto en 2025: ¿es fin de semana largo?

Hace 11 minutos
La aplicación atrae a nuevos usuarios que buscan alternativas a X y otras redes sociales tradicionales saturadas de publicidad.

¿Adiós a X? La app que despierta interés y puede eliminarla por completo

Hace 31 minutos
Virginia Gallardo, el Turco García y Jorge Porcel Jr son tres de los candidatos.

Vedettes, mediáticos y exdeportistas: los outsiders que se presentan como candidatos para las elecciones de octubre

Hace 33 minutos
play

¿Verdadero o falso? Los mitos más comunes a la hora de manejar un auto en Argentina

Hace 36 minutos