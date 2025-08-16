Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 22 de agosto en 2025

Los calendarios del próximo mes ya comienzan a marcar las fechas más esperadas por muchos: los fines de semana largos. Entre ellas, una nueva jornada de descanso se sumará en agosto de 2025, ofreciendo una oportunidad ideal para planificar escapadas.
El feriado en cuestión caerá un viernes, lo que generará un fin de semana de tres días consecutivos. Sin embargo, no todos los sectores tendrán las mismas condiciones y, como siempre, existen detalles importantes sobre a quiénes alcanza y cuál es el motivo.
Por qué es feriado el viernes 22 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.
El próximo viernes 22 de agosto será feriado para todas aquellas personas que trabajen en Adolfo Gonzáles Chaves gracias al festejo de su aniversario fundacional.
Así, quedarán libres de trabajo ese día quienes desempeñen sus actividades en la administración pública y en el Banco Provincia.