Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 22 de agosto en 2025 Esta fecha se fijó oficialmente y permitirá que el mes cuente con varios días de pausa repartidos.







El próximo viernes 22 varias localidades tendrán Feriados extras Pixabay

Los calendarios del próximo mes ya comienzan a marcar las fechas más esperadas por muchos: los fines de semana largos. Entre ellas, una nueva jornada de descanso se sumará en agosto de 2025, ofreciendo una oportunidad ideal para planificar escapadas.

El feriado en cuestión caerá un viernes, lo que generará un fin de semana de tres días consecutivos. Sin embargo, no todos los sectores tendrán las mismas condiciones y, como siempre, existen detalles importantes sobre a quiénes alcanza y cuál es el motivo.

Por qué es feriado el viernes 22 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo Feriado La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales. Pexels El próximo viernes 22 de agosto será feriado para todas aquellas personas que trabajen en Adolfo Gonzáles Chaves gracias al festejo de su aniversario fundacional.

Así, quedarán libres de trabajo ese día quienes desempeñen sus actividades en la administración pública y en el Banco Provincia.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre