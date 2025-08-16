16 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Fin de semana largo confirmado: será feriado el viernes 22 de agosto en 2025

Esta fecha se fijó oficialmente y permitirá que el mes cuente con varios días de pausa repartidos.

Por
El próximo viernes 22 varias localidades tendrán Feriados extras

El próximo viernes 22 varias localidades tendrán Feriados extras

Pixabay

Los calendarios del próximo mes ya comienzan a marcar las fechas más esperadas por muchos: los fines de semana largos. Entre ellas, una nueva jornada de descanso se sumará en agosto de 2025, ofreciendo una oportunidad ideal para planificar escapadas.

Todavía restan varios Feriados y días no laborables este mes
Te puede interesar:

Decretan feriado para el jueves 21 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

El feriado en cuestión caerá un viernes, lo que generará un fin de semana de tres días consecutivos. Sin embargo, no todos los sectores tendrán las mismas condiciones y, como siempre, existen detalles importantes sobre a quiénes alcanza y cuál es el motivo.

Por qué es feriado el viernes 22 de agosto en 2025 y quiénes tendrán fin de semana largo

Feriado
La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

La decisión generó sorpresa y revuelo en varias jurisdicciones, ya que no estaba incluida en la mayoría de los calendarios laborales oficiales.

El próximo viernes 22 de agosto será feriado para todas aquellas personas que trabajen en Adolfo Gonzáles Chaves gracias al festejo de su aniversario fundacional.

Así, quedarán libres de trabajo ese día quienes desempeñen sus actividades en la administración pública y en el Banco Provincia.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Para quienes puedan aprovechar ambas jornadas, el período de descanso se extiende a tres días consecutivos.

¿Es feriado? Cómo se cobra si te toca trabajar este viernes 15 de agosto en 2025

Se establecieron varios feriados este mes, a través de decretos oficiales

Decretan feriado para el miércoles 20 de agosto en 2025: qué se conmemora

Muchas personas tendran varios Feriados fuera del calendario nacional

Decretan feriado para el martes 19 de agosto en 2025: qué se conmemora y a quiénes alcanza

Muchos trabajadores tienen Feriados extras durante este mes

Fin de semana largo confirmado: será feriado el lunes 18 de agosto en 2025

Uno por uno: Los sitios que tendrán Feriados extras en agosto

Doble festejo: qué partidos y localidades de Buenos Aires tendrán feriado el 15 de agosto 2025

Feriados que generan fines de semana extendidos

El viernes 15 de agosto será feriado y habrá fin de semana largo: cuál es el motivo y qué se celebra

Rating Cero

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

Una panelista de LAM renunció en vivo.

Inesperado: una panelista de LAM renunció en vivo y causó sorpresa

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino.
play

Moria Casán, la diva indomable: su historia, sus polémicas y el sello de un ícono argentino

La Voz Argentina sufrirá un cambio en la grilla.
play

Drástico cambio en la programación de Telefe que afecta a La Voz Argentina

Tenet, un estreno de 2020, que actualmente ya está disponible en el catálogo de Netflix y está siendo tendencia.
play

Tenet llegó a Netflix y es ideal para los amantes de Christopher Nolan: de qué se trata

Se separó Ale Sergi.

Ale Sergi se separó de Cintia Bustamante, tras 10 años de relación

últimas noticias

En un panel durante la convención Star Trek Las Vegas, el showrunner de Vision Quest, Terry Matalas, confirmó que Todd Stashwick interpretará a Paladin.

Un cazador implacable de Marvel volvería para la serie de Vision: quién es

Hace 10 minutos
El Dibu Martínez no jugó porque arrastra una suspensión de la temporada pasada. 

En medio de especulaciones por su salida, el Dibu Martínez no jugó en Aston Villa: los motivos

Hace 23 minutos
El conductor aseguró que en Fuerza Patria hay unidad.

A horas del cierre de listas, Gustavo Sylvestre aseguró que Fuerza Patria "está logrando la unidad"

Hace 28 minutos
Comprender cómo influyen las rutinas de carga en el rendimiento es muy importante para evitar que la batería pierda autonomía prematuramente.

¿Adiós a la batería? Por qué este hábito común podría acortar la vida útil de tu celular

Hace 32 minutos
El pelo de la Princesa de Gales viene siendo objeto de admiración en todo el mundo.

Cuál es el secreto de Kate Middleton para tener el pelo ideal y cómo lo fue perfeccionando con los años

Hace 36 minutos