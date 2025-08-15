Decretan feriado para el jueves 21 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza

Un nuevo día no laborable se suma al calendario oficial de feriados 2025, marcando una fecha especial en el mes de agosto. La medida, establecida por las autoridades nacionales, confirma que el jueves 21 será feriado en algunas regiones específicas, según lo que disponga la normativa correspondiente.
Comercios, empresas y organismos deberán adaptar sus actividades a esta jornada excepcional, que puede influir también en el turismo y la economía local. Conocer el alcance de la disposición permite entender mejor el significado de esta pausa en el calendario y su impacto en la vida cotidiana.
Por qué es feriado el jueves 21 de agosto en 2025 y quiénes lo pueden aprovechar
El próximo jueves 21 de agosto será feriado en Dolores, ya que se festeja el aniversario fundacional de esta región. Como suele ocurrir, los empleados de la administración pública y del Banco Provincia no prestarán servicios durante esta fecha.