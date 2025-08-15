Decretan feriado para el jueves 21 de agosto en 2025: qué se celebra y a quienes alcanza Este anuncio genera interés tanto en el ámbito laboral público así como en el privado, ya que implica modificaciones en la rutina de millones de personas. Por







Todavía restan varios Feriados y días no laborables este mes

Un nuevo día no laborable se suma al calendario oficial de feriados 2025, marcando una fecha especial en el mes de agosto. La medida, establecida por las autoridades nacionales, confirma que el jueves 21 será feriado en algunas regiones específicas, según lo que disponga la normativa correspondiente.

Comercios, empresas y organismos deberán adaptar sus actividades a esta jornada excepcional, que puede influir también en el turismo y la economía local. Conocer el alcance de la disposición permite entender mejor el significado de esta pausa en el calendario y su impacto en la vida cotidiana.

Por qué es feriado el jueves 21 de agosto en 2025 y quiénes lo pueden aprovechar feriado Habrá un nuevo fin de semana largo a fin de mes: por qué será feriado el 28 de abril en 2025. Pixabay El próximo jueves 21 de agosto será feriado en Dolores, ya que se festeja el aniversario fundacional de esta región. Como suele ocurrir, los empleados de la administración pública y del Banco Provincia no prestarán servicios durante esta fecha.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre