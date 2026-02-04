La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados particulares de febrero 2026: cuáles son Día por día, qué partidos y localidades tendrán asueto, qué se conmemora en cada fecha y a quiénes alcanza el día no laborable. Por + Seguir en







La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026

La Provincia de Buenos Aires confirmó los feriados locales correspondientes a febrero de 2026.

Se trata de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales que rigen solo en partidos y localidades específicas.

Estos feriados no son nacionales ni provinciales, por lo que no aplican en todo el territorio bonaerense.

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026, que incluyen celebraciones patronales y aniversarios fundacionales en distintos partidos y localidades bonaerenses.

Estos asuetos rigen únicamente a nivel local, por lo que impactan en la administración pública, escuelas, bancos y actividades del distrito correspondiente, pero no aplican al resto de la provincia ni al país.

Estos asuetos rigen únicamente a nivel local, por lo que impactan en la administración pública, escuelas, bancos y actividades del distrito correspondiente, pero no aplican al resto de la provincia ni al país.

Este tipo de información despierta un fuerte interés porque impacta de manera directa en la rutina diaria de las personas: define si se trabaja o no, si hay clases, si abren los bancos y oficinas públicas o si se pueden realizar trámites. Los días libres locales, además, suelen generar búsquedas de último momento y consultas masivas, ya que muchas veces no son tan conocidos como los nacionales, pero influyen en la organización del tiempo, el trabajo y las actividades familiares, especialmente en ciudades y localidades donde el día no laborable modifica por completo la dinámica cotidiana.

Turismo feriado Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en febrero 2026 Domingo 1 de febrero

Ascensión (General Arenales): Aniversario fundacional (*) Lunes 2 de febrero

Ayacucho: Fiesta patronal

Guaminí (Guaminí): Fiesta patronal Martes 3 de febrero Laguna Chapalcó (Villarino): Fiesta patronal Miércoles 4 de febrero Mar del Sur (General Alvarado): Fiesta patronal Sábado 7 de febrero Tres Lomas (Tres Lomas): Aniversario fundacional (*) Lunes 9 de febrero Fortín Acha (Leandro N. Alem): Fiesta patronal Martes 10 de febrero General Pueyrredón: Aniversario fundacional Miércoles 11 de febrero Mechongué (General Alvarado): Aniversario fundacional

Castilla (Chacabuco): Aniversario fundacional

Pinzón (Pergamino): Aniversario fundacional

Verónica (Punta Indio): Aniversario fundacional Jueves 19 de febrero Indio Rico (Coronel Pringles): Aniversario fundacional Lunes 23 de febrero Del Pilar (localidad): Fiesta patronal Sábado 28 de febrero Laguna Alsina (Guaminí): Aniversario fundacional (*) (*) Día no laborable cuando coincide con sábado, domingo o feriado nacional. ¿Qué significa que sea feriado local? Los feriados locales: Son obligatorios solo en el partido o localidad donde se celebran

Pueden implicar cierre de bancos, oficinas públicas y escuelas

No siempre generan fin de semana largo

En muchos casos son días no laborables, no feriados nacionales Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

1° de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos

Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos

Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos