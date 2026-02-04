4 de febrero de 2026 Inicio
La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados particulares de febrero 2026: cuáles son

Día por día, qué partidos y localidades tendrán asueto, qué se conmemora en cada fecha y a quiénes alcanza el día no laborable.

Por
  • La Provincia de Buenos Aires confirmó los feriados locales correspondientes a febrero de 2026.
  • Se trata de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales que rigen solo en partidos y localidades específicas.
  • Estos feriados no son nacionales ni provinciales, por lo que no aplican en todo el territorio bonaerense.
  • Pueden implicar cierre de bancos, escuelas, oficinas públicas y dependencias municipales en la zona afectada.

La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026, que incluyen celebraciones patronales y aniversarios fundacionales en distintos partidos y localidades bonaerenses.

El carnaval de Gualeguaychú es una de las mayores atracciones turísticas.
Estos asuetos rigen únicamente a nivel local, por lo que impactan en la administración pública, escuelas, bancos y actividades del distrito correspondiente, pero no aplican al resto de la provincia ni al país.

Este tipo de información despierta un fuerte interés porque impacta de manera directa en la rutina diaria de las personas: define si se trabaja o no, si hay clases, si abren los bancos y oficinas públicas o si se pueden realizar trámites. Los días libres locales, además, suelen generar búsquedas de último momento y consultas masivas, ya que muchas veces no son tan conocidos como los nacionales, pero influyen en la organización del tiempo, el trabajo y las actividades familiares, especialmente en ciudades y localidades donde el día no laborable modifica por completo la dinámica cotidiana.

Turismo feriado

Cuáles son todos los feriados que tendrá Buenos Aires en febrero 2026

Domingo 1 de febrero

  • Ascensión (General Arenales): Aniversario fundacional (*)

Lunes 2 de febrero

  • Ayacucho: Fiesta patronal
  • Guaminí (Guaminí): Fiesta patronal

Martes 3 de febrero

  • Laguna Chapalcó (Villarino): Fiesta patronal

Miércoles 4 de febrero

  • Mar del Sur (General Alvarado): Fiesta patronal

Sábado 7 de febrero

  • Tres Lomas (Tres Lomas): Aniversario fundacional (*)

Lunes 9 de febrero

  • Fortín Acha (Leandro N. Alem): Fiesta patronal

Martes 10 de febrero

  • General Pueyrredón: Aniversario fundacional

Miércoles 11 de febrero

  • Mechongué (General Alvarado): Aniversario fundacional
  • Castilla (Chacabuco): Aniversario fundacional
  • Pinzón (Pergamino): Aniversario fundacional
  • Verónica (Punta Indio): Aniversario fundacional

Jueves 19 de febrero

  • Indio Rico (Coronel Pringles): Aniversario fundacional

Lunes 23 de febrero

  • Del Pilar (localidad): Fiesta patronal

Sábado 28 de febrero

  • Laguna Alsina (Guaminí): Aniversario fundacional (*)

(*) Día no laborable cuando coincide con sábado, domingo o feriado nacional.

¿Qué significa que sea feriado local?

Los feriados locales:

  • Son obligatorios solo en el partido o localidad donde se celebran
  • Pueden implicar cierre de bancos, oficinas públicas y escuelas
  • No siempre generan fin de semana largo
  • En muchos casos son días no laborables, no feriados nacionales

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • 1° de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo: día no laborable con fines turísticos
  • Viernes 10 de julio: día no laborable con fines turísticos
  • Lunes 7 de diciembre: día no laborable con fines turísticos
