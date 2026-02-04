- La Provincia de Buenos Aires confirmó los feriados locales correspondientes a febrero de 2026.
- Se trata de celebraciones patronales y aniversarios fundacionales que rigen solo en partidos y localidades específicas.
- Estos feriados no son nacionales ni provinciales, por lo que no aplican en todo el territorio bonaerense.
- Pueden implicar cierre de bancos, escuelas, oficinas públicas y dependencias municipales en la zona afectada.
La Provincia de Buenos Aires ya tiene definidos todos los feriados locales de febrero 2026, que incluyen celebraciones patronales y aniversarios fundacionales en distintos partidos y localidades bonaerenses.
Estos asuetos rigen únicamente a nivel local, por lo que impactan en la administración pública, escuelas, bancos y actividades del distrito correspondiente, pero no aplican al resto de la provincia ni al país.
Este tipo de información despierta un fuerte interés porque impacta de manera directa en la rutina diaria de las personas: define si se trabaja o no, si hay clases, si abren los bancos y oficinas públicas o si se pueden realizar trámites. Los días libres locales, además, suelen generar búsquedas de último momento y consultas masivas, ya que muchas veces no son tan conocidos como los nacionales, pero influyen en la organización del tiempo, el trabajo y las actividades familiares, especialmente en ciudades y localidades donde el día no laborable modifica por completo la dinámica cotidiana.
- Ayacucho: Fiesta patronal
- Guaminí (Guaminí): Fiesta patronal
Martes 3 de febrero
- Laguna Chapalcó (Villarino): Fiesta patronal
Miércoles 4 de febrero
- Mar del Sur (General Alvarado): Fiesta patronal
Sábado 7 de febrero
- Tres Lomas (Tres Lomas): Aniversario fundacional (*)
Lunes 9 de febrero
- Fortín Acha (Leandro N. Alem): Fiesta patronal
Martes 10 de febrero
- General Pueyrredón: Aniversario fundacional
Miércoles 11 de febrero
- Mechongué (General Alvarado): Aniversario fundacional
- Castilla (Chacabuco): Aniversario fundacional
- Pinzón (Pergamino): Aniversario fundacional
- Verónica (Punta Indio): Aniversario fundacional
Jueves 19 de febrero
- Indio Rico (Coronel Pringles): Aniversario fundacional
Lunes 23 de febrero
- Del Pilar (localidad): Fiesta patronal
Sábado 28 de febrero
- Laguna Alsina (Guaminí): Aniversario fundacional (*)
(*) Día no laborable cuando coincide con sábado, domingo o feriado nacional.
¿Qué significa que sea feriado local?
Los feriados locales:
- Son obligatorios solo en el partido o localidad donde se celebran
- Pueden implicar cierre de bancos, oficinas públicas y escuelas
- No siempre generan fin de semana largo
- En muchos casos son días no laborables, no feriados nacionales
