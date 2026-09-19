19 de septiembre de 2026 Inicio
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Con qué clima se despedirá el invierno de Argentina en 2026

La estación fría llega a su fin con temperaturas más agradables, aunque también se esperan lluvias e inestabilidad en algunas regiones. Qué anticipa el Servicio Meteorológico Nacional para el cierre del ciclo y el comienzo de la primavera.

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El invierno 2026 llega a su fin y la primavera comenzará el 21 de septiembre.

El invierno 2026 llega a su fin y la primavera comenzará el 21 de septiembre.

  • El invierno se despide con un cambio en las temperaturas.
  • El SMN anticipó cómo seguirá el tiempo durante los últimos días de la estación.
  • La primavera comenzará con un escenario climático variable.
  • Qué condiciones se esperan para septiembre, octubre y noviembre.

La estación fría llega a su fin con un cambio en las temperaturas y condiciones inestables en algunas zonas del país. Con qué clima se despedirá el invierno en Argentina en 2026 según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El SMN  adelantó que las tormentas regresarán este domingo 20 de septiembre .
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El invierno de este año comienza a despedirse en Argentina con un escenario de marcas térmicas más agradables en buena parte del país, aunque el cambio de ciclo no estará acompañado por condiciones completamente estables.

A pocos días del inicio de la primavera, previsto para el 21 de septiembre, el SMN anticipa un repunte de los registros del termómetro en distintas regiones, después de una semana marcada por el frío en varias zonas. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, el termómetro tendrá un comportamiento más templado durante los próximos días, aunque también se espera un aumento de la inestabilidad hacia el domingo 20.

Cual será el clima que despedirá al invierno en Argentina en 2026

En Buenos Aires, el cierre del invierno tendrá una combinación de temperaturas agradables, nubosidad variable y posibles lluvias hacia el comienzo de la próxima semana. Hoy sábado 19, en tanto, las temperaturas serán algo más bajas, con una mínima estimada de 14°C y una máxima de alrededor de 18°C.

El cambio más marcado llegaría durante el domingo 20, en el que se prevé una temperatura de entre 12°C y 24°C, aunque las condiciones podrían desmejorar hacia la tarde y la noche, con probabilidad de precipitaciones aisladas. Asimismo, el SMN publicó su Pronóstico Climático Trimestral para septiembre, octubre y noviembre de 2026, que contempla la evolución esperada de las temperaturas y las precipitaciones durante el comienzo de la nueva estación.

Además, el organismo informó que durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre continuará la fase cálida de El Niño, con una probabilidad del 100% de permanencia del fenómeno durante ese período, según los modelos analizados por el organismo. El fenómeno puede influir sobre el comportamiento de las precipitaciones en distintas regiones del país, por lo que el comienzo de la primavera podría presentar períodos de lluvias y cambios de temperatura.

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