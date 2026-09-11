Cambió el pronóstico y llegan las lluvias al AMBA: qué pasará con el clima el fin de semana El Servicio Meteorológico advirtió sobre la baja de la temperatura, precipitaciones y vientos de hasta 50 km/h en Buenos Aires y una gran parte del país. Por Agregar C5N en









El SMN prevé un fin de semana con descenso térmico, viento y el regreso de las precipitaciones en Buenos Aires. Télam

El clima en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano se presenta con un cambio importante de cara al fin de semana. Después de varios días estables, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció para los próximos días la llegada de precipitaciones al AMBA, acompañadas por un marcado descenso térmico y fuertes vientos.

Según el último reporte oficial, las probabilidades de precipitación subirán hasta el 40% en algunas franjas horarias del fin de semana, con ráfagas de viento que rozarán los 50 km/h. Las primeras lluvias se adelantarán y llegarán durante la noche del viernes en forma de tormentas aisladas.

El sábado 12 será una jornada inestable y destemplada. La temperatura máxima caerá a los 12° y la mínima a 9°. Se anticipa cielo cubierto con lluvias intermitentes (probabilidad de 10% a 40%) y ráfagas que volverán a tocar los 50 km/h.

El domingo 13 el ambiente estará más frío al amanecer, con una mínima de 7°. Las condiciones mejorarán paulatinamente y las precipitaciones también; la máxima alcanzará a 13°, con presencia del sol entre nubes, y el viento rotará al sudoeste con menor intensidad.