¿Vuelve el calorcito? El invierno se despide con temperaturas primaverales y sin lluvias

La jornada del martes 15 de septiembre amaneció sin alertas meteorológicas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después de varios días marcados por lluvias y frío polar, las condiciones comienzan a recomponerse de cara al fin del invierno e inicio de la primavera.
Para hoy, martes 15 de septiembre, se espera en la Ciudad de Buenos Aires una jornada con temperaturas que irán de los 11 de mínima a los 21 grados de máxima. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente despejado, con momentos de sol. La jornada será agradable, aunque con un comienzo fresco y un progresivo ascenso de la temperatura.
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El miércoles 16 será el día más fresco de la semana: la temperatura mínima descenderá hasta los 7 , mientras que la máxima llegará apenas a 14 grados. A partir del jueves 17, el tiempo dará un giro más cálido. La temperatura trepará hasta los 22, con una mínima de 11 grados, y el sol ganará protagonismo durante buena parte de la jornada.
Desde Meteored informaron que el "ascenso térmico será paulatino pero progresivo, y se hará más evidente hacia la mitad del período en el centro y el norte del país".
Aunque adelantaron que el mal tiempo volverá en los próximos días "recién hacia el fin de semana las lluvias volverán a organizarse, primero sobre el norte y luego con una tendencia de avance hacia el centro".
¿Cuándo vuelven las lluvias?
Según el pronóstico extendido del SMN para el fin de semana, los días previos a la primavera llegarán con lluvias y tormentas en el norte del país. Desde Meteored comunicaron que las "precipitaciones se organizarán sobre el NOA, con Jujuy, Salta y Tucumán entre las provincias alcanzadas".
Mientras que para el sábado "Misiones y el este de Corrientes podrían alcanzar 30 mm a 60 mm, y la cordillera de Mendoza a Santa Cruz, 20 mm a 50 mm".