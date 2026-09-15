¿Vuelve el calorcito? El invierno se despide con temperaturas primaverales y sin lluvias Un cambio drástico del pronóstico se espera para los próximos días, después de varias jornadas con frío polar y precipitaciones. El termómetro repunta en el centro y norte del país y regresan los días soleados. ¿Cuánto durará el alivio? Por Agregar C5N en









Las máximas para esta semana serán de 22 grados. Télam

La jornada del martes 15 de septiembre amaneció sin alertas meteorológicas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Después de varios días marcados por lluvias y frío polar, las condiciones comienzan a recomponerse de cara al fin del invierno e inicio de la primavera.

Para hoy, martes 15 de septiembre, se espera en la Ciudad de Buenos Aires una jornada con temperaturas que irán de los 11 de mínima a los 21 grados de máxima. El cielo se presentará entre parcialmente nublado y mayormente despejado, con momentos de sol. La jornada será agradable, aunque con un comienzo fresco y un progresivo ascenso de la temperatura.

La escapada de Buenos Aires para disfrutar del día soleado frente al río El miércoles 16 será el día más fresco de la semana: la temperatura mínima descenderá hasta los 7 , mientras que la máxima llegará apenas a 14 grados. A partir del jueves 17, el tiempo dará un giro más cálido. La temperatura trepará hasta los 22, con una mínima de 11 grados, y el sol ganará protagonismo durante buena parte de la jornada.

Desde Meteored informaron que el "ascenso térmico será paulatino pero progresivo, y se hará más evidente hacia la mitad del período en el centro y el norte del país".

Aunque adelantaron que el mal tiempo volverá en los próximos días "recién hacia el fin de semana las lluvias volverán a organizarse, primero sobre el norte y luego con una tendencia de avance hacia el centro".

¿Cuándo vuelven las lluvias? Según el pronóstico extendido del SMN para el fin de semana, los días previos a la primavera llegarán con lluvias y tormentas en el norte del país. Desde Meteored comunicaron que las "precipitaciones se organizarán sobre el NOA, con Jujuy, Salta y Tucumán entre las provincias alcanzadas". Mientras que para el sábado "Misiones y el este de Corrientes podrían alcanzar 30 mm a 60 mm, y la cordillera de Mendoza a Santa Cruz, 20 mm a 50 mm".