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Una famosa actriz fue relacionada con un reconocido cantante uruguayo

La versión comenzó a circular en un programa de espectáculos y generó repercusiones, hasta que los protagonistas se refirieron públicamente a la situación.

Griselda Siciliani fue vinculada sentimentalmente con el cantante de No Te Va Gustar.

Griselda Siciliani fue vinculada sentimentalmente con el cantante de No Te Va Gustar.

  • Cómo surgió la versión que involucró a la actriz argentina
  • Qué dijo la protagonista al ser consultada
  • La respuesta del cantante uruguayo
  • Por qué comenzaron las especulaciones
  • El nuevo proyecto artístico de la actriz

Una reconocida figura del espectáculo quedó en el centro de los rumores luego de que en Intrusos aseguraran que estaría iniciando una relación con el líder de la banda uruguaya No Te Va Gustar. A qué actriz argentina relacionaron con un famoso cantante de Sudamérica.

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Las versiones comenzaron a circular en el programa televisivo, donde Adrián Pallares y Rodrigo Lussich presentaron un enigmático que rápidamente apuntó hacia la talentosa intérprete argentina.

En paralelo a las versiones que circularon sobre su vida sentimental, la protagonista del trascendido continúa con su actividad artística y protagoniza Boîte, un espectáculo que vuelve a reunirla sobre el escenario con Carlos Casella. La propuesta combina música, actuación, humor, sensualidad y drama, con una puesta inspirada en las tradicionales boîtes y el espíritu del cabaret.

Qué dijo Griselda Siciliani sobre los rumores de romance

Según contaron en el programa, Griselda Siciliani habría sido vista en uno de los recitales de No Te Va Gustar. Además, señalaron que la artista sigue tanto a la banda como a Emiliano Brancciari en redes sociales, algo que fue presentado como uno de los indicios detrás de las especulaciones. La información generó repercusiones en el mundo del espectáculo y llevó a que la propia protagonista decidiera comunicarse con el programa para aclarar la situación.

Siciliani negó de manera contundente cualquier vínculo sentimental con el músico. A través de un audio y varios mensajes enviados al programa, respondió directamente a las versiones. “No, Adri, desmiento rotundamente”, expresó ante la consulta. Luego, fue todavía más específica sobre su supuesto vínculo con el cantante uruguayo: “Nada que ver. Te juro. Creo que lo vi alguna vez de lejos. Es un genio, pero nada más”. De esta manera, dejó en claro que no mantiene una relación con el líder del grupo musical y buscó ponerle fin a las versiones que habían comenzado a circular.

Brancciari también se refirió públicamente a la información. Después de enterarse de lo que se había comentado en televisión, el líder de No Te Va Gustar compartió en su cuenta de X una imagen del programa y reaccionó a las versiones. “¡Me mandan esto que es cualquiera!”, escribió junto a la captura. En el mismo mensaje, el músico agregó una aclaración sobre su relación con la actriz: “La admiro mucho, pero no nos conocemos”.

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