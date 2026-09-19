Resignó el viaje de egresados por los Juegos Suramericanos y ganó la medalla de plata: quién es Micaela Lopetegui

La patinadora de 17 años cumplió su sueño en la pista del Invencible de Rosario. En dos semanas competirá en los World Skate Games de Asunción.

Micaela Lopetegui fue una de las deportistas que se hizo más viral en los Juegos Suramericanos 2026 . La razón: cursando su último año de la secundaria, la joven decidió no ir al viaje de egresados para perseguir su sueño y competir en Santa Fe . Y vaya que lo logró: fue medalla de plata en patín artístico.

El viaje de egresados, sin dudas, es un momento clave en la escuela secundaria, y sobre todo en la adolescencia por todo lo que implica: cerrar etapas y vivir momentos inolvidables con amigos. Pero Micaela entendió que ser deportista de alto rendimiento implica, en múltiples ocasiones, realizar sacrificios. Desde la disciplina en cuanto a la alimentación y el entrenamiento o tener que privarse de acontecimientos sociales.

Para la patinadora de Atlanta, las cosas siempre estuvieron claras. En diálogo exclusivo con C5N, Micaela contó cómo se gestó esa decisión que la marcó y que fue noticia durante los últimos días: "Yo ya sabía que iba a ser el período de competencia y que coincidían las fechas con el viaje, así que la tomé muchísimo tiempo antes. Lo decidí sola y la verdad es que no me fue muy difícil hacerlo porque yo quería ir a los Juegos".

"No es una chance que se te da todos los años, es un torneo que se hace cada cuatro años y no le pasa a todas las personas. Entonces, tuve la oportunidad y no la quería desperdiciar", reconoció.

De todas maneras, sus amigos y compañeros de curso la acompañaron. Como cosa fortuita del destino, el curso estaba volviendo de Bariloche el mismo día que la alumna de Anabel Martínez y Tamara Álvarez se consagraba subcampeona suramericana.

"Me mandaron un montón de mensajitos, mis amigas Trini, Paula, Marcos, que son con los que más comparto tiempo ahí... Les mando un beso gigante a todos porque estuvieron ahí, me felicitaron y también estoy contenta de que ellos la hayan pasado súper bien allá", relató la patinadora.

Del "anonimato" de todos los días al estadio lleno y la sobreexposición mediática

El patinaje artístico es una disciplina de poca difusión en Argentina y, salvo por contadas excepciones, los representantes de la Selección suelen competir en estadios con pocos asistentes. Santa Fe 2026 fue un antes y un después. A pesar de que la competencia en la modalidad libre se realizó entre lunes y martes por la mañana, no pudo ocultar su emoción tras finalizar el programa corto.

Micaela Lopetegui junto a Gastón Passini tras su programa largo. Suramericanos 2026

"Antes de salir al corto, la primera competencia, pude espiar un poquito el estadio y vi que estaba lleno de gente. Y yo le dije a Walter, el entrenador de la Selección 'Ay, Walter, yo nunca estuve en una competencia que esté así, todo tan lleno'. Y me dijo: 'Vos tranquila, hacé lo tuyo'", recordó.

La familia de Micaela trabaja en un restaurant, mientras que ella por el momento se encuentra enfocada 100% a su carrera deportiva. Hace apenas algunos meses logró la medalla de bronce en la Artistic World Cup que se realizó en el país y en solo dos semanas estará compitiendo en los World Skate Games, en la categoría junior.

Ahora entrena unas 3 horas y media, sin incluir la preparación física también. "Y detrás de eso también está la nutrición y el psicólogo, todo eso ayuda un montón". describe. Y sabe que para seguir en el primer nivel el futuro le exigirá nuevos sacrificios y desafíos "Yo me levanto más o menos a las 6 de la mañana y salgo a las 12, 1 o 2 de la tarde, depende el día. A veces llego a comer en casa, pero a veces como o me cambio en el auto. Y ahí yo ya me voy directamente a entrenar", contó.

Pero por ahora, a pesar de que ya transcurrieron varios días desde su gesta, el sabor de los Suramericanos persiste, Micaela sigue atendiendo periodistas y, de a poco, trata de caer en lo que vivió en el evento multideportivo: "Estuve muy emocionada en este torneo. Nunca me había pasado de vivir algo de esta magnitud, todavía hay cosas que tengo que procesar, pero estoy muy, muy feliz".