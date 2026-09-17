El invierno se despide con calor y temperaturas de más de 20 grados, pero hay una alerta por lluvias

El invierno se despide con temperaturas agradables antes de dar paso a la primavera, las máximas se mantendrán cerca de los 20 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en el pronóstico extendido que las lluvias y tormentas regresarán de cara al fin de semana. ¿Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires?
Según el último informe compartido por el SMN en sus redes sociales adelantaron cómo estará el tiempo en los próximos días en Argentina. El ingreso del viento norte va a ser que se inicie un periodo de por lo menos 5 o 6 días de temperaturas normales o por lo menos por arriba del promedio, dos y tres grados por arriba en el norte del país.
Este "falso veranito" se mantendrá hasta mitad de la semana que viene. A partir del viernes, se espera que empiece a nevar en la alta cordillera de San Juan y Mendoza, además algunas lluvias de variada intensidad sobre el Misiones y Formosa, el sábado se intensifican las tormentas en el litoral y las nevadas en la cordillera.
Viento se mantendrá sobre todo el norte de la región patagónica, el domingo un frente de aire frío se va a desprender desde el norte de la Patagonia avanzando hacia la llanura pampeana generando tormentas de variada intensidad y que van a llegar hacia la noche hacia Capital Federal.
Cómo estará el tiempo en CABA: el pronóstico extendido
La segunda mitad de la semana se presentará con temperaturas agradables y bastante presencia de sol, aunque con algunos períodos de nubosidad y una posibilidad de lluvias y tormentas hacia el domingo.