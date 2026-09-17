El invierno se despide con calor y temperaturas de más de 20 grados, pero hay una alerta por lluvias De cara al 21 de septiembre, el termómetro se recompone después de varios días con mínimas cerca de los 5 grados. Sin embargo, el alivio podría durar poco: el Servicio Meteorológico Nacional adelantó en su pronóstico extendido que vuelve la inestabilidad. ¿Cómo estará el clima el fin de semana? Por Agregar C5N en









Están pronosticadas tormentas aisladas para el domingo.

El invierno se despide con temperaturas agradables antes de dar paso a la primavera, las máximas se mantendrán cerca de los 20 grados. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó en el pronóstico extendido que las lluvias y tormentas regresarán de cara al fin de semana. ¿Cómo seguirá el tiempo en Buenos Aires?

Según el último informe compartido por el SMN en sus redes sociales adelantaron cómo estará el tiempo en los próximos días en Argentina. El ingreso del viento norte va a ser que se inicie un periodo de por lo menos 5 o 6 días de temperaturas normales o por lo menos por arriba del promedio, dos y tres grados por arriba en el norte del país.

16 SEP | ¿Continúa el frío? ¿Se vienen días más templados y agradables? ¿Cómo van a evolucionar las temperaturas?



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Para más detalles, ingresá en https://t.co/gc90x8P4ET pic.twitter.com/wGMXitj4As — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 16, 2026 Este "falso veranito" se mantendrá hasta mitad de la semana que viene. A partir del viernes, se espera que empiece a nevar en la alta cordillera de San Juan y Mendoza, además algunas lluvias de variada intensidad sobre el Misiones y Formosa, el sábado se intensifican las tormentas en el litoral y las nevadas en la cordillera.

Viento se mantendrá sobre todo el norte de la región patagónica, el domingo un frente de aire frío se va a desprender desde el norte de la Patagonia avanzando hacia la llanura pampeana generando tormentas de variada intensidad y que van a llegar hacia la noche hacia Capital Federal.

Cómo estará el tiempo en CABA: el pronóstico extendido La segunda mitad de la semana se presentará con temperaturas agradables y bastante presencia de sol, aunque con algunos períodos de nubosidad y una posibilidad de lluvias y tormentas hacia el domingo.

Jueves 17: será una jornada templada , con una máxima de 22° y una mínima de 11° . El día comenzará con algunas nubes y claros, para dar paso a mayor presencia de sol durante la tarde . Por la noche volverá a aumentar la nubosidad, pero sin lluvias previstas .

será una jornada , con una máxima de y una mínima de . El día comenzará con algunas nubes y claros, para dar paso a . Por la noche volverá a aumentar la nubosidad, pero . Viernes 18: las temperaturas se mantendrán similares, con 22° de máxima y 12° de mínima. Se espera un comienzo de jornada más nublado, mientras que durante el día aparecerán períodos de sol entre las nubes. Hacia la noche volverá a predominar la nubosidad, aunque sin precipitaciones. Sábado 19: llegará un leve repunte térmico, con una máxima de 23° y una mínima de 15° . El cielo se mantendrá parcialmente nublado , con algunos momentos de sol a lo largo de la jornada. Será un día más templado , especialmente en comparación con las mañanas frías de los primeros días del período, y sin lluvias previstas .

llegará un leve repunte térmico, con una máxima de y una mínima de . El cielo se mantendrá , con algunos momentos de sol a lo largo de la jornada. Será un día , especialmente en comparación con las mañanas frías de los primeros días del período, y . Domingo 20: será el día más cálido del período, con una máxima de 25° y una mínima de 14°. Durante la primera parte del día habrá sol entre algunas nubes, pero hacia la tarde y la noche aumenta la inestabilidad: el pronóstico contempla una probabilidad de lluvias y tormentas de entre 10% y 40%.