Adiós al frío polar en Buenos Aires: cuándo vuelve el calor primaveral y regresan las lluvias Las temperaturas comenzarán a incrementar de manera gradual después del paso de un nuevo frente frío que descendió las mínimas cerca de los 6 grados. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por viento y nevada para varias localidades de Argentina. Por Agregar C5N en









A partir del jueves las máximas comienzan a aumentar de cara al fin de semana. Télam

Poco a poco comienza a despedirse el frío de Buenos Aires, a pesar de que la jornada del miércoles 16 comenzó con mínimas cerca de los 6 grados con el correr de las horas el termómetro irá en aumento. En paralelo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de avisos para varias localidades por nevadas y viento.

Las provincias de Chubut y Santa Cruz están bajo alerta por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h.

Mientras que la zona cordillerana de Santa Cruz será afectadas por nevadas persistentes de variada intensidad. Se esperan valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, especialmente en zonas cordilleranas, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas mas bajas.

Desde el SMN informaron que el avance de un frente frío puede generar algunos chaparrones en la costa bonaerense y en cuanto a las temperaturas, comienza un ascenso progresivo. Desde el norte de Patagonia hasta el norte argentino, las máximas se ubicarán entre 13 y 25 °C.

Mientras que de Meteored anticiparon que durante el viernes "las precipitaciones se dirán presente sobre el NOA, siendo más intensas hacia la noche y el sábado".

Cómo seguirá el pronóstico en CABA Este miércoles 16 se espera una jornada con cielo parcialmente nublado durante la mañana y la tarde, y mayormente nublado hacia la noche. La temperatura mínima será de 6 y la máxima de 15 grados. No se prevén precipitaciones. El jueves 17 continuará el tiempo estable, con cielo despejado durante buena parte del día y algunos períodos de nubosidad. La temperatura estará entre 10 y 21 grados, sin probabilidad de lluvias. El viernes 18 se espera cielo parcialmente nublado, con temperaturas entre 13 y 21 grados. No se prevén precipitaciones.