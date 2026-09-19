19 de septiembre de 2026 Inicio
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¿Vuelven las tormentas para el fin de semana? Un brusco cambio del pronóstico genera lluvias y granizo

A pesar de las máximas agradables que alcanzaron los 20 grados en Buenos Aires, y casi 30 en el norte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y granizo.

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El SMN  adelantó que las tormentas regresarán este domingo 20 de septiembre .

El SMN  adelantó que las tormentas regresarán este domingo 20 de septiembre .

El invierno se despide con tormentas en Buenos Aires, así lo adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su pronóstico extendido. De cara al inicio de la primavera, las máximas se mantendrán agradables pero se espera un desplome del termómetro en los próximos días. ¿Cuándo llegan las lluvias?

El invierno 2026 llega a su fin y la primavera comenzará el 21 de septiembre.
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Las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.

Las mismas podrían estar acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos períodos, ocasional granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que podrían superar los 90 km/h y actividad eléctrica frecuente. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, pudiendo ser superados.

Mientras que la zona cordillerana de Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan, Mendoza y Neuquén está bajo alerta por viento Zonda con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas.

En el caso de Mendoza y Neuquén también rige una alerta por nevadas de variada intensidad, por momentos fuertes. En esta región se esperan valores de nieve acumulada entre 50 y 90 centímetros en todo el período completo de alerta vigente, desde la tarde del sábado hasta la noche del domingo, siendo la madrugada del domingo el momento de mayor intensidad. La situación estará acompañada por fuertes vientos con posible ventisca, viento blanco y reducción de visibilidad.

Pronóstico extendido para CABA: ¿Cuándo llegan las lluvias?

Sábado 19: se espera una jornada templada, con 16° de mínima y 24° de máxima. Durante la mañana y la tarde habrá nubosidad variable y algunos momentos de sol, mientras que hacia la noche el cielo estará más nublado. No se prevén lluvias, con una probabilidad de 0% durante toda la jornada.

Domingo 20: será el día más cálido del período, con una máxima de 25° y una mínima de 16°. El cielo estará mayormente nublado durante la mañana, con algunos claros, pero la situación cambiará durante la tarde. La probabilidad de lluvias y tormentas será de entre 40% y 70%, porcentaje que se mantendrá durante la noche.

Lunes 21: llegará un importante descenso de las temperaturas, con 13° de mínima y apenas 17° de máxima. Se esperan algunos momentos de sol y nubosidad variable. La probabilidad de precipitaciones será baja, de 0 a 10%, mientras que el viento tendrá mayor presencia durante la jornada.

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