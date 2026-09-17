17 de septiembre de 2026 Inicio
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Brutal temporal en España: rutas cortadas, inundaciones y al menos un fallecido

Las intensas lluvias provocaron crecidas y obligaron a la cancelación de actividades, entre ellas un partido de LaLiga. La Comunidad Valenciana y Cataluña, donde murió un conductor de colectivo, estuvieron entre las zonas más afectadas.

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Un hombre fue hallado muerto tras haber sido arrastrado por una corriente en la provincia de Barcelona.

Un hombre fue hallado muerto tras haber sido arrastrado por una corriente en la provincia de Barcelona.

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Un fuerte temporal golpeó durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves a distintas regiones de España, con intensas lluvias que provocaron crecidas e inundaciones. La Comunidad Valenciana y Cataluña, donde murió un conductor de colectivo, estuvieron entre las zonas más afectadas.

Zinedine Zidane, Pierre Gasly y Franco Colapinto, juntos.
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En la ciudad de Barcelona, en alerta roja por lluvias, uno de los barrios que más incidencias ha registrado es Horta, donde el aguacero inundó algunas calles, dificultando la circulación por distintas rutas.

Un fallecido en Barcelona por el temporal en España

El cuerpo sin vida de un hombre fue hallado en la madrugada del jueves en un curso de agua en Olivella, en la comarca barcelonesa del Garraf, a unos 500 metros del punto en el que se encontraba su vehículo, que había sido arrastrado por el agua a causa del temporal y quedó totalmente destrozado por la fuerza de la corriente.

Partido de LaLiga suspendido en Valencia por el temporal en España

El encuentro entre Levante y Athletic Club, previsto el miércoles para las 21:30 en el Ciutat de Valencia, fue suspendido luego de que una fuerte lluvia comenzara a caer alrededor de media hora antes del inicio. La AEMET había activado la alerta naranja por precipitaciones intensas en la provincia de Valencia y, pese a que los jugadores realizaron el calentamiento con normalidad, el campo terminó completamente inundado.

Noticia en desarrollo.-

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