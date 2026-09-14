El invierno no se quiere ir: alerta por frío extremo y nevadas en el inicio de la semana

Pese a estar atravesando mediados de septiembre, el termómetro sigue bajo y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó avisos por temperaturas heladas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras zonas del país.

El invierno no afloja y se resiste a dar paso a la primavera a mediados de septiembre.

Pese a estar atravesando mediados de septiembre, el invierno retrasa su despedida y la semana se abre con alerta por frío extremo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en nueve provincias , además de fuertes nevadas en la Patagonia que complican las actividades.

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El organismo lanzó aviso amarillo por nevadas en el noroeste y sur de Santa Cruz , con valores de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, principalmente durante la tarde, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta precipitación en forma de lluvia en las zonas más bajas.

Las autoridades recomiendan evitar actividades al aire libre, retirar periódicamente la nieve acumulada en los techos, circular con vehículos adecuados y preparados para hielo y nieve , ventilar vehículos y viviendas para evitar acumulación de monóxido de carbono y mantenerse al tanto de posibles cambios.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas frías extremas en Tucumán, centro de Catamarca, oeste de Córdoba, sur de La Rioja, norte de San Luis, noreste y sudoeste de Mendoza, noroeste de Neuquén, Islas Malvinas y el centro y la costa este y sur de la provincia de Buenos Aires .

Para proteger la salud frente a las bajas temperaturas, es fundamental adoptar ciertas precauciones. Conviene evitar la exposición prolongada al frío en exteriores y, en caso de tener que salir, abrigarse con varias capas de ropa liviana . Asimismo, resulta útil generar más calor corporal mediante el movimiento, como caminar, levantarse y sentarse o mover las extremidades.

Dentro del hogar, se recomienda mantener la casa calefaccionada de forma segura y evitar los cambios bruscos de temperatura. En cuanto a la alimentación e hidratación, lo ideal es tomar abundante líquido y evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Ante cualquier síntoma de afección por el frío, es importante no automedicarse y consultar con un médico o dirigirse al centro de salud más cercano, así como mantener actualizado el plan de acción si se cuenta con medicación recetada. Por último, se debe no fumar en ambientes cerrados y prestar especial atención a niños, embarazadas, personas mayores o con enfermedades crónicas.

Sin alertas: el pronóstico para el lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El organismo anticipa una jornada de lunes fría en la Ciudad de Buenos Aires y zonas aledañas, con una temperatura mínima de 5° y una máxima de 16° y vientos leves del norte.

La semana continúa en un tono similar, con el termómetro en ascenso a medida que se acerca el próximo fin de semana, oficialmente el último del invierno. No se esperan precipitaciones pero sí habrá un incremento de la nubosidad.