¿Cuándo regresan las lluvias? Cambio drástico del pronóstico a pesar del calor y los días soleados El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas meteorológicas amarillas por viento, nevadas y tormentas para varias localidades de Argentina. El invierno se despide con máximas agradables y un poco de inestabilidad de cara al inicio de la primavera. Por Agregar C5N en









En CABA las tormentas regresan el domingo.

El invierno se despide con tormentas y temperaturas agradables, de cara al fin de semana el Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por lluvias, nevadas y viento en Argentina. Las máximas se mantendrán cerca de los 22 y 23 grados mientras que las mínimas no superarán los 14 grados.

Las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa están bajo alerta amarilla por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes acompañadas por granizo, intensas precipitaciones en cortos periodos y ráfagas fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm en el caso de la región noreste del país, y entre 15 y 30 mm sobre la región pampeana bajo alerta. No se descartan valores localmente superiores.

17 SEP | Ascenso de temperatura y buen tiempo en gran parte del país.



Durante la tarde, algunos sectores del norte argentino y Patagonia podrían presentar algo de nubosidad pic.twitter.com/8gpwrWiChO — SMN Argentina (@SMN_Argentina) September 17, 2026 Mientras que la zona cordillerana de San Juan, La Rioja y Catamarca están bajo avisos por nevadas. Se esperan valores totales de nieve acumulada entre 30 y 70 cm, que pueden ser superados de forma local.

Por último para las provincias de Santa Cruz y Chubut rigen dos alertas por lluvias de variada intensidad. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 mm, pudiendo ser superados de manera local y por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.

Cómo estará el tiempo en CABA: el pronóstico extendido Según el último informe compartido por el SMN en sus redes sociales adelantaron cómo estará el tiempo en los próximos días en Argentina. El ingreso del viento norte va a ser que se inicie un periodo de por lo menos 5 o 6 días de temperaturas normales o por lo menos por arriba del promedio, dos y tres grados por arriba en el norte del país.

Este "falso veranito" se mantendrá hasta mitad de la semana que viene. A partir del viernes, se espera que empiece a nevar en la alta cordillera de San Juan y Mendoza, además algunas lluvias de variada intensidad sobre el Misiones y Formosa, el sábado se intensifican las tormentas en el litoral y las nevadas en la cordillera. Viento se mantendrá sobre todo el norte de la región patagónica, el domingo un frente de aire frío se va a desprender desde el norte de la Patagonia avanzando hacia la llanura pampeana generando tormentas de variada intensidad y que van a llegar hacia la noche hacia Capital Federal.