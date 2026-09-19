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La salud de Mirtha Legrand: qué dice el parte médico tras ser internada

La reconocida conductora de 99 años, que había sido dada de alta por un cuadro de bronquitis, volvió a ser hospitalizada por una neumopatía.

La Chiqui está bajo observación.

Mirtha Legrand fue internada en el Sanatorio Mater Dei en las últimas horas del viernes debido a un cuadro de neumopatía. La histórica conductora de televisión pasó la noche bajo observación médica en el establecimiento del barrio porteño de Palermo.

Hay incertidumbre por la salud de la conductora de El Trece.
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"La Chiqui", de 99 años, había ingresado el 7 de septiembre al mismo centro sanitario, donde permaneció internada hasta el domingo pasado, cuando recibió el alta médica por un cuadro respiratorio bronquial derivado de un estado gripal.

En las últimas horas del viernes, la diva tuvo una recaída en su cuadro y debió ser ingresada por la guardia del sanatorio. "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta tarde a nuestro Sanatorio por presentar un cuadro compatible con neumopatía. Se encuentra internada realizando los estudios, el tratamiento y los controles correspondiente”, explica el comunicado del establecimiento médico.

Desde las afueras del Sanatorio Mater Dei en Palermo, el cronista Claudio Cardoso informó para la pantalla de C5N que Mirtha Legrand ingresó a la guardia con un cuadro de tos y que no se sentía bien, a menos de una semana de tener el alta del sanatorio el domingo pasado.

"Le hicieron los controles correspondientes, anoche estaba gran parte de su familia aquí, cerca de las 22 llegó su nieta Juana Viale. El próximo parte médico se dará a conocer el día lunes", contó el periodista.

La palabra de la familia Legrand

Los seres queridos de Mirtha Legrand emitieron un comunicado a través de las redes sociales oficiales de la conductora para llevar tranquilidad y agradecer a la clínica, tras la internación y el alta médica de la artista por un cuadro bronquial. Sus allegados destacaron "de manera muy especial el alto grado de profesionalismo y la excepcional calidad humana brindados por cada uno de los integrantes de la institución durante su atención", ante la incertidumbre sobre la salud de la presentadora, que tiene 99 años.

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