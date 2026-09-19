19 de septiembre de 2026 Inicio
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Conmoción en el deporte: murió una leyenda del fútbol mundial que conquistó títulos y marcó 160 goles

A lo largo de su extensa carrera vistió la 10 y disputó más de 550 partidos. El exfutbolista fue despedido en las redes sociales al club al que perteneció.

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Tenía 83 años. 

Tenía 83 años. 

Redes sociales

El fútbol internacional está de luto tras la muerte de Sandro Mazzola, exjugador del Inter, a los 83 años. La noticia fue confirmada por el mismo club que lo despidió en redes. El deportista se convirtió en una leyenda del fútbol al disputar más de 550 partidos y marcar 160 goles.

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"Una leyenda que ha inspirado generaciones y ha entrado en la historia del Inter. El legado de Sandro Mazzola vivirá para siempre", escribieron en redes desde la cuenta del Inter.

Mazzola nació en el año 1942 en Cassano d’Adda, ingresó al Inter de pequeño y debutó en 1960 para retirarse en 1977, dejando atrás una carrera con 160 goles y 565 partidos disputados.

La despedida del Inter a Sandro Mazzola

En redes sociales, el Inter subió un video recordando los mejores momentos de Mazzola en el club donde el futbolista habló en primera persona sobre los recuerdos que conserva con mayor intensidad es el de la primera Copa de Campeones. Mazzola describió la expectativa que rodeaba al equipo antes de los partidos y la sensación de estar frente a una oportunidad que no podían desaprovechar.

Habíamos luchado mucho para poder conseguirla y cada vez que entrábamos al campo lo hacíamos con el corazón en la boca”, recordó. En aquella campaña, el Inter tuvo que enfrentarse al Real Madrid, al que Mazzola definió como “el gran equipo”. Para el futbolista italiano, aquella final exigía un esfuerzo colectivo: “Logramos, tratando de ayudarnos unos a otros, conseguir una victoria, que era lo más importante en ese momento”.

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