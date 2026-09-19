Marcha de la Bronca contra el Gobierno: organizaciones, sindicatos y distintos colectivos confluirán en Congreso La convocatoria central será en la Plaza y luego marcharán hacia Plaza de Mayo. Se esperan réplicas en más de 30 ciudades de todo el país. Por Agregar C5N en









La Marcha de la Bronca será esta tarde. Imagen optimizada con IA

Bajo la consigna “Organizar la bronca para derrotar a Milei”, organizaciones de izquierda, movimientos sociales, sectores sindicales combativos, agrupaciones estudiantiles y organismos de derechos humanos llevarán a cabo este sábado 19 de septiembre la denominada Marcha de la Bronca.

La jornada de protesta nacional, que se replicará en más de 30 ciudades del país en rechazo a las medidas económicas del Gobierno, tendrá su epicentro en la Ciudad de Buenos Aires con destino a la Plaza de Mayo.

Puntos de concentración y recorrido en CABA Las distintas columnas de la movilización comenzarán a congregarse desde las 15:00 hs para luego marchar por Avenida de Mayo hacia la Casa Rosada:

15:00 hs — Avenida de Mayo y San José: Cabecera de la marcha integrada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), agrupaciones estudiantiles, colectivos socioambientales y la Coordinadora de Jubilados de los Miércoles.

15:00 hs — Avenida de Mayo y Callao: Concentración de las delegaciones de la Coordinadora Sindical Clasista.

15:30 hs — Plaza Congreso: Punto de encuentro para los partidos políticos de izquierda, agrupaciones territoriales y manifestantes independientes.

16:00 hs — Desplazamiento: Las columnas iniciarán la marcha por Avenida de Mayo rumbo a Plaza de Mayo. De ser necesario por el volumen de convocatoria, se prevén ingresos alternativos a través de las avenidas Diagonal Norte y Diagonal Sur. El cierre de la jornada frente a la Casa Rosada incluirá la lectura de un documento unitario con los reclamos de todos los sectores convocantes, seguido por un festival artístico.

La Marcha de la Bronca, contra el gobierno de Javier Milei. La protesta toma su nombre del emblemático tema de Miguel Cantilo, quien sumó su adhesión a la convocatoria junto a figuras del espectáculo y la música como los actores Carlos Belloso, Mirta Busnelli y Katja Alemán, y las bandas Bersuit Vergarabat y Los Gardelitos, entre otros referentes culturales.

El Ministerio de Seguridad de la Nación, por su parte, ya confirmó que aplicará el protocolo antipiquete en las inmediaciones del Congreso y Plaza de Mayo, con vallados reforzados en las inmediaciones de los puntos más calientes de la concentración.