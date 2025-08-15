La NASA trajo de vuelta a cuatro astronautas que estuvieron en el SpaceX cinco meses en el espacio La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio dio a conocer los detalles del retorno de quienes estuvieron realizando estudios en la Estación Espacial Internacional. Por







El exitoso regreso cerró oficialmente la décima misión de rotación de tripulación bajo el programa Commercial Crew. NASA

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el regreso seguro de cuatro astronautas que permanecieron en la Estación Espacial Internacional durante cinco meses. La misión, realizada en conjunto con SpaceX bajo el programa Commercial Crew, tenía como objetivo relevar a los pilotos de prueba del Starliner de Boeing que quedaron varados. La cápsula Dragon, diseñada por la empresa de Elon Musk, completó la maniobra de reentrada sin incidentes. El amerizaje se produjo en aguas del Pacífico, marcando el cierre de una operación internacional de alta precisión.

El equipo estuvo integrado por Anne McClain y Nichole Ayers, de Estados Unidos, Takuya Onishi, de Japón, y Kirill Peskov, de Rusia. Su labor incluyó tanto tareas científicas y de mantenimiento en la plataforma orbital, como experimentos clave en biología y física. El regreso fue celebrado por el Control de Misión con un mensaje de bienvenida transmitido por radio. La agencia espacial estadounidense destacó que esta misión simboliza lo que es posible alcanzar a través de la cooperación global en la exploración espacial.

Crew 10 Redes socialess Cómo fue el regreso de los astronautas que estuvieron en el SpaceX El proceso de retorno comenzó cuando la cápsula Dragon se desacopló de la Estación Espacial Internacional el viernes a las 18:15 hora de la costa este de Estados Unidos. Durante el reingreso atmosférico, la nave soportó temperaturas extremas de hasta 1.925 grados Celsius, una fase crítica que superó gracias a su blindaje térmico. Luego de descender hacia la superficie terrestre, el módulo cayó de forma controlada en el océano Pacífico, frente al sur de California, a las 08:44 hora local del sábado. La precisión del amerizaje fue el resultado de un trabajo coordinado entre ingenieros de la NASA y SpaceX.

Crew-10 Gregg Newton/AFP/Getty Images via CNN Newsource Una vez en el mar, la cápsula fue izada a bordo de un barco de recuperación de SpaceX. En ese lugar, el equipo médico y técnico asistió a los cuatro astronautas, que pudieron respirar aire fresco por primera vez desde marzo. Durante su estancia en la estación, la tripulación, que llevó el nombre de Crew-10, llevó a cabo estudios como la observación del desarrollo vegetal en microgravedad y el análisis de cómo las células humanas responden a entornos sin gravedad.