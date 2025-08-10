10 de agosto de 2025 Inicio
Revelado: por qué el robot Curiosity se puede mantener en Marte tantos años según un experto de la NASA

Lanzado con el objetivo de estudiar la superficie marciana, este vehículo ha superado ampliamente las expectativas iniciales.

Recientemente la NASA informó el motivo por el cual Curiosity puede permanecer tanto tiempo en el planeta rojo

Recientemente la NASA informó el motivo por el cual Curiosity puede permanecer tanto tiempo en el planeta rojo

Desde su llegada al planeta rojo, el robot Curiosity ha sido una de las misiones más fascinantes de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Mientras otros robots han tenido vidas operativas más breves, Curiosity sigue en movimiento, resistiendo temperaturas extremas, tormentas de polvo y terrenos complejos.

Las investigaciones de la NASA que podrían cambiar nuestra comprensión del espacio exterior
La NASA descubrió un recurso que puede cambiar el entendimiento del universo y tiene un gran valor para las estrellas

Su longevidad sorprende incluso a quienes siguen de cerca las misiones espaciales. Recientemente, un especialista de la NASA explicó cuál es el verdadero motivo detrás de esta durabilidad excepcional.

Qué dijo el veterano de la NASA sobre el secreto de la longevidad del robot Curiosity

Marte Rover Curiosity.jpg

El Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA (JPL-Caltech) señaló que una de las razones por las que el robot Curiosity sigue funcionando es su uso eficiente de la energía. El rover está equipado con un Generador Termoeléctrico de Radioisótopos Multimisión (MMRTG), un sistema que aprovecha la desintegración de partículas de plutonio para recargar su batería.

Este componente, sin embargo, pierde eficacia con el tiempo, lo que hace que el proceso de recarga se vuelva cada vez más lento. Por eso, el equipo en la Tierra planifica cuidadosamente cada una de las tareas del robot para acortar sus horas activas y reducir el consumo de energía.

Una de las estrategias para optimizar el uso de su batería es la multitarea, como por ejemplo comunicarse con un orbitador mientras opera su brazo robótico y se desplaza por Marte. Además, en los últimos años, la NASA ha realizado mejoras para optimizar su capacidad de movimiento y para mejorar el funcionamiento del taladro que recoge muestras del terreno marciano. También se desarrolló un algoritmo que disminuye la fricción de las ruedas, con el objetivo de prolongar su vida útil.

