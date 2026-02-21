Descubren una nueva especie de dinosaurio gigante que tenía una cresta de colores Se trata de un Spinosaurus mirabilis, era semiacuático y vivió durante el período Cretácico. Este hallazgo marca un hito en la paleontología, ya que es la segunda especie de espinosaurio descrita desde 1915. Por + Seguir en







Este nuevo descubrimiento brinda más información sobre la especie. Dani Navarrro

En el desierto del Sáhara paleontólogos descubrieron una nueva especie de dinosaurio carnívoro, se trata del Spinosaurus mirabilis un gigante del Cretácico que medía 13 metros y tenía una cresta de colores. Es la segunda especie descubierta desde 1915.

La revista Science publicó el descubrimiento del Spinosaurus mirabilis, en latín “mirabilis” significa maravilloso. Es un carnívoro que vivió hace 95 millones de años en el norte de África durante el período Cretácico, pesaba entre seis y siete toneladas, tenía una cresta craneal con una forma similar a un sable persa que, aseguran en la publicación, probablemente tenía colores llamativos.

"Es la primera vez que se encuentra material del cráneo de un Spinosaurus en más de un siglo. Es lo más frágil e imposible de hallar. Es el premio gordo", expresó el paleontólogo Daniel Vidal para El País. El primer hallazgo de espinosaurio ocurrió en 1915, en Egipto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TheCassowaryKid/status/2024561449473896756&partner=&hide_thread=false NEW SCIENCE ALERT!Our paper, led by Dr. Paul Sereno, is now available in @ScienceMagazine! We describe a new African #dinosaur species with a unique cranial crest—Spinosaurus mirabilis. See beautiful paleoart by @playerDNG on the cover!@NYITCOMResearchhttps://t.co/lgztNsXZxo pic.twitter.com/W95oxECri3 — Dr. Todd L. Green (@TheCassowaryKid) February 19, 2026 En la revista Science explican que "su enorme tamaño y su distintiva morfología han suscitado un amplio debate sobre su grado de vida acuática", por lo que "los investigadores argumentan que este grupo de dinosaurios experimentó tres fases evolutivas con crecientes adaptaciones acuáticas y su presencia en hábitats alrededor del mar de Tetis".

También describieron al dinosaurio como un depredador ya sea "semiacuático de emboscada que acechaba costas y aguas poco profundas, o como un depredador completamente acuático en busca de presas bajo el agua".

En cuanto a las fases evolutivas, señalaron que la primera ocurrió en el Jurásico "cuando su distintivo cráneo alargado para atrapar peces evolucionó y se dividió en dos diseños distintivos, barioniquino y espinosaurino; una diversificación circuntetiana del Cretácico Inferior cuando ambos reinaron como depredadores dominantes; y una fase final del Cretácico Tardío temprano cuando los espinosaurios alcanzaron el tamaño corporal máximo como especialistas en emboscadas en aguas poco profundas limitados geográficamente al norte de África y Sudamérica".