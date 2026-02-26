26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Uruguay fue el primer país en ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El proyecto obtuvo este jueves su aprobación en Diputados, luego de obtener la media sanción en el Senado. La votación resultó positiva por 91 votos a favor y 2 en contra.

Por
Uruguay fue el primer país en aprobar el acuerdo Mercosur - UE. 

Uruguay fue el primer país en aprobar el acuerdo Mercosur - UE. 

Uruguay se transformó en el primer país de la región en aprobar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Luego de darle media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados completo este jueves el camino legislativo al darle luz verde al proyecto con 91 votos a favor y 2 en contra.

Los sitios en Uruguay que son imperdibles para quienes deciden hacer Turismo allí
Te puede interesar:

Estas 4 ciudades de Uruguay son perfectas para hacer una escapada en cualquier momento del año: como llegar

Con la promulgación por el Poder Ejecutivo uruguayo, prevista para los próximos días, el tratado entrará en vigor de manera bilateral entre Uruguay y la UE, una vez que lo promulgue el bloque europeo.

parlamento uruguayo

"Es un paso histórico, tenemos un primer país del Mercosur plenamente dentro del Acuerdo", señaló en la sede del bloque comercial regional el presidente Pro Tempore de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, el embajador paraguayo Didier Olmedo.

El Mercosur y la Unión Europea: la firma del acuerdo en Paraguay

A mediados de enero, los cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron un documento que da pie a una alianza que engloba el 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas. El presidente argentino Javier Milei estuvo presente en el acto formal.

La firma del acuerdo se realizó en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay. Allí estuvo, no solo Milei, sino también sus pares bolivianos, Rodrigo Paz, el uruguayo Yamandú Orsi y el paraguayo Santiago Peña. El único ausente fue Lula da Silva.

firma acuerdo
La foto oficial de la firma del acuerdo Mercosur- Unión Europea.

La foto oficial de la firma del acuerdo Mercosur- Unión Europea.

"Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Argentina no se detiene en este acuerdo y llama a ir más allá. Tenemos que avanzar en la misma dirección. Adaptar los esquemas de economía a nivel global, es una obligación", indicó Milei en su discurso.

Y agregó: "La libertad no es una consigna vacía. Este es un punto de partida dentro de un plan. Argentina avanzará hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur - Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto al congreso. Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero estamos ratificando un rumbo. Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más".

En una lista completa, los cancilleres son Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieyra (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por parte de la Unión Europea, la firma recae en el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El hombre sigue internado y podría necesitar una prótesis para la cabeza.

Cómo sigue el hombre atacado a fierrazos en un incidente de tránsito en Castelar

El deportista es hijo del reconocido automovilista Osvaldo Abel Cocho López.

"Cochito" López sobre los rumores de infidelidad de Pampita: "¿De dónde lo sacaron?"

Este lugar logró destacarse por su identidad, su patrimonio cultural y la tranquilidad.

Este pueblo de Uruguay está cargado de tradición rioplatense y es ideal para una escapada: dónde se encuentra

La modelo fue contundente ante los comentarios de la conductora de América. 

Pampita enfrentó a Yanina Latorre y los rumores de infidelidad con "Cochito" López: "No pienso nada más que..."

Preocupación en Uruguay por la gripe aviar.

Gripe aviar: Uruguay declaró la emergencia sanitaria por casos de "alta patogenicidad"

play

El cuñado de "El Mencho" habría lavado dinero en Argentina y Uruguay con un minimarket e inversiones inmobiliarias

Rating Cero

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

La China Ansa y Diego Mendoza tiene una relación de 5 años y dos hijos en común

El furioso descargo de la China Ansa tras las polémicas declaraciones de Diego Mendoza sobre el inicio de su relación

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estupendo para ver en familia, se trata de Los Locos Addams 2, la película que es furor en este sitio web. Un film animado, de comedia, es la secuela de Los Locos Addams 1 de 2019. 
play

Cuál es la trama de Los Locos Addams 2, la película animada furor en Netflix que es tendencia

Lejos de los campos de batalla, la trama se centra en oficinas, papeles y decisiones silenciosas que tuvieron consecuencias decisivas para miles de familias. El relato muestra cómo la resistencia también puede ejercerse desde espacios inesperados.
play

Este drama sobre una historia desconocida de la Segunda Guerra Mundial está siendo de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Brian Buley contó que atraviesa una difícil situación económica

Qué fue de la vida de Brian Buley después de El Marginal: pocos lo saben

últimas noticias

Durante los primeros dos años del gobierno de Javier Milei cerraron más de 21.000 empresas.

Cerró otra reconocida textil y se suma a las más de 21.000 empresas que bajaron la persiana desde 2023

Hace 10 minutos
La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Hace 37 minutos
Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

Hace 37 minutos
La pantalla de votación en el Senado. 

El Gobierno destacó la sanción del acuerdo Mercosur- Unión Europea: "Argentina eligió integrarse al mundo"

Hace 39 minutos
Patricia Bullrich y José Mayans en el Senado.

El Senado ratificó el acuerdo del Mercosur y la Unión Europea que firmó el Gobierno

Hace 57 minutos