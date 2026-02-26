Uruguay fue el primer país en ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El proyecto obtuvo este jueves su aprobación en Diputados, luego de obtener la media sanción en el Senado. La votación resultó positiva por 91 votos a favor y 2 en contra.

Uruguay se transformó en el primer país de la región en aprobar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea . Luego de darle media sanción en el Senado, la Cámara de Diputados completo este jueves el camino legislativo al darle luz verde al proyecto con 91 votos a favor y 2 en contra.

Su sanción ocurrió minutos antes de las 13 y tuvo lugar antes del debate que se dio en el Congreso de la Nación y terminó con la ratificación del acuerdo en Argentina, por 69 votos a favor y 3 en contra.

Con la promulgación por el Poder Ejecutivo uruguayo, prevista para los próximos días, el tratado entrará en vigor de manera bilateral entre Uruguay y la UE, una vez que lo promulgue el bloque europeo.

" Es un paso histórico, tenemos un primer país del Mercosur plenamente dentro del Acuerdo" , señaló en la sede del bloque comercial regional el presidente Pro Tempore de la Comisión de Representantes Permanentes del MERCOSUR, el embajador paraguayo Didier Olmedo.

A mediados de enero, l os cancilleres del Mercosur y los representantes de la Unión Europea firmaron un documento que da pie a una alianza que engloba el 25% del PIB e implica un mercado común de 780 millones de personas. El presidente argentino Javier Milei estuvo presente en el acto formal.

La firma del acuerdo se realizó en el Gran Teatro José Asunción Flores del Banco Central de Paraguay. Allí estuvo, no solo Milei, sino también sus pares bolivianos, Rodrigo Paz, el uruguayo Yamandú Orsi y el paraguayo Santiago Peña. El único ausente fue Lula da Silva.

firma acuerdo La foto oficial de la firma del acuerdo Mercosur- Unión Europea.

"Nuestra administración fue electa por elegir el modelo opuesto, el modelo de la libertad. Argentina no se detiene en este acuerdo y llama a ir más allá. Tenemos que avanzar en la misma dirección. Adaptar los esquemas de economía a nivel global, es una obligación", indicó Milei en su discurso.

Y agregó: "La libertad no es una consigna vacía. Este es un punto de partida dentro de un plan. Argentina avanzará hacia la ratificación legislativa del acuerdo Mercosur - Unión Europea. En los próximos días enviaré el proyecto al congreso. Celebramos haber alcanzado un objetivo, pero estamos ratificando un rumbo. Este acuerdo confirma esa decisión y nos impulsa a ir por más".

En una lista completa, los cancilleres son Rubén Ramírez Lezcano (Paraguay), Pablo Quirno (Argentina), Mauro Vieyra (Brasil), Fernando Aramayo (Bolivia), Mario Lubetkin (Uruguay) y Javier Martínez-Acha. Por parte de la Unión Europea, la firma recae en el comisario de Comercio, Maroš Šefovi.