24 de abril de 2026 Inicio
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Así podés informar sobre una multa de tránsito por Whatsapp

Esta modalidad busca ampliar los mecanismos de control y fomentar una participación más activa de la ciudadanía en la seguridad vial.

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Podés dar aviso de una infracción por Whatsapp.

Podés dar aviso de una infracción por Whatsapp.

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  • Mendoza promulgó la Ley Nº 9701, que habilita a los ciudadanos a denunciar infracciones de tránsito con fotos o videos, promoviendo un sistema más participativo y ágil.
  • La iniciativa incorpora herramientas digitales como WhatsApp para enviar evidencias, ampliando el alcance de los controles y optimizando la fiscalización.
  • Para denunciar, se debe registrar la infracción de forma clara (incluyendo patente) y enviar el material con datos como ubicación, fecha y hora.
  • El objetivo es disuadir conductas imprudentes y reducir siniestros viales, integrando a la comunidad en la construcción de una circulación más segura.

El Gobierno de Mendoza formalizó un paso importante en la modernización de la seguridad vial con la promulgación de la Ley Nº 9701. La norma habilita la participación ciudadana en el control del tránsito, permitiendo que cualquier persona registre y denuncie infracciones mediante el envío de fotos y videos a través de canales oficiales. De esta manera, se busca transformar la vigilancia en calles y rutas en un sistema más ágil y participativo.

Existe una amplia escala de valores según la infracción que se haya cometido.
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La iniciativa, impulsada durante la gestión de Alfredo Cornejo, incorpora el uso de herramientas digitales de uso cotidiano, como WhatsApp, para recibir denuncias. Este enfoque amplía el alcance de los controles tradicionales y permite procesar evidencia visual generada por los propios ciudadanos, optimizando los tiempos de respuesta y fortaleciendo la capacidad de fiscalización.

tránsito
De cuánto es la multa por mandar mensajes de texto mientras se maneja.

De cuánto es la multa por mandar mensajes de texto mientras se maneja.

El objetivo es generar un efecto disuasorio: cualquier conducta imprudente podría ser registrada por un tercero. Con este esquema colaborativo, la provincia apunta a reducir los siniestros viales y promover una conducción más responsable, integrando a la comunidad como parte activa en la construcción de un entorno más seguro.

Cómo denunciar una multa de tránsito por Whatsapp

Para realizar una denuncia por una infracción de tránsito a través de los nuevos canales digitales en Mendoza, el primer paso consiste en capturar evidencia clara y precisa del hecho. El ciudadano debe registrar la falta mediante una fotografía o video donde se observe nítidamente la maniobra indebida y, fundamentalmente, la chapa patente del vehículo involucrado. Es vital que el registro se realice de forma segura, evitando poner en riesgo la propia integridad física o la de terceros al momento de utilizar el dispositivo móvil.

Multas de tránsito videollamada La Ciudad

Una vez obtenido el material, se debe enviar al número oficial de WhatsApp habilitado por las autoridades de seguridad vial, indicando datos adicionales como la ubicación exacta (calle y cruce), la fecha y la hora aproximada del incidente. Este sistema, respaldado por la Ley Nº 9701, permite que el material audiovisual funcione como una prueba válida para que el cuerpo de fiscalización inicie el proceso administrativo correspondiente, validando la denuncia ciudadana de manera remota y eficiente.

Finalmente, es importante recordar que este mecanismo busca no solo sancionar, sino también concientizar sobre la responsabilidad compartida en la vía pública. Una vez recibida la denuncia por los canales oficiales, las autoridades procesarán la información para verificar la veracidad de la infracción antes de emitir la multa formal. Gracias a esta integración tecnológica, el proceso de control se vuelve más transparente y omnipresente, incentivando a los conductores a mantener conductas prudentes en todo momento.

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