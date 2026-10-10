Cómo sigue el clima en el fin de semana largo de octubre 2026 El pronóstico anticipa lluvias, ráfagas de viento y temperaturas frescas para el comienzo del descanso de octubre, aunque se espera una mejora hacia el domingo y el lunes. Por Agregar C5N en









El pronóstico anticipa lluvias y viento para el comienzo del fin de semana largo, con una mejora de las condiciones hacia el domingo y el lunes. Tiempo

Cómo estará el tiempo durante cada jornada del fin de semana largo.

Cuándo disminuirá la probabilidad de precipitaciones en Buenos Aires.

Qué temperaturas máximas se esperan en el AMBA.

Cómo podría influir el fenómeno de El Niño en las condiciones meteorológicas. El fin de semana largo de octubre 2026 comenzará con lluvias, viento y temperaturas frescas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) citado en los reportes, la inestabilidad se extenderá con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h. (10-10-2026 M) Como sigue el clima

Las condiciones tenderán a mejorar durante la segunda mitad del descanso, generando un escenario más propicio para realizar actividades al aire libre. Con una menor probabilidad de precipitaciones y valores térmicos máximos cercanos a los 20 °C. Sin embargo, habrá que seguir de cerca la evolución del estado meteorológico, ya que el fenómeno de El Niño puede influir en los patrones de lluvia y temperatura en distintas regiones del país.

Su impacto depende de la evolución del fenómeno y de otros factores atmosféricos, por lo que conviene consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional para conocer cómo podrían desarrollarse las próximas jornadas.

Cómo estará el clima durante el fin de semana largo de octubre El viernes 9 comenzará con lloviznas durante la madrugada y posibles lluvias aisladas a lo largo del día. La temperatura oscilará entre los 13 °C y los 17 °C, mientras que por la tarde podrían registrarse ráfagas de viento de hasta 50 km/h.

El sábado 10 continuará la inestabilidad, con precipitaciones aisladas durante la jornada y temperaturas similares. Por eso, quienes tengan planes al aire libre deberán considerar la posibilidad de precipitaciones y consultar las actualizaciones del pronóstico. La situación empezará a cambiar el domingo 11. Para ese día se espera una mínima de 12 °C y una máxima de 19 °C, con cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 10%.

El lunes 12, feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se prevé una jornada con cielo parcialmente nublado, sin precipitaciones previstas y valores térmicos de entre 13 °C y 18 °C. Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires De acuerdo con el pronóstico informado, la mejora más marcada llegará durante el domingo y se consolidará el lunes. La probabilidad de lluvias disminuirá respecto del viernes y el sábado, mientras que las temperaturas máximas se mantendrán por debajo de los 20 °C. Así, el último tramo del fin de semana largo ofrecería mejores condiciones para paseos y actividades al aire libre, aunque será importante revisar las actualizaciones del SMN antes de salir.