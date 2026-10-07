Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas para 11 provincias de Argentina. En el caso de Buenos Aires, se esperan que las precipitaciones fuertes acompañadas por ocasional caída de granizo y abundante actividad eléctrica.
Las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén están bajo alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Mientras que para la zona cordillerana de La Rioja, San Juan, Catamarca y Mendoza rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.
La tormenta avanza sobre la provincia de Buenos Aires de oeste a este y comienza a acercarse al Río de la Plata. En Quilmes, “la línea de tormenta ya empieza a dibujarse y empieza a venir desde el oeste hacia el este, hacia el río”, aseguró el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N, mientras el cielo se oscurece y aumenta la intensidad del viento.
Además, “el Río de la Plata lentamente empieza también a aumentar el oleaje” añadió y los árboles comienzan a moverse por las ráfagas. En el oeste bonaerense, localidades como Pehuajó, Trenque Lauquen y Carlos Tejedor ya registran lluvias intensas.
Pronóstico extendido para CABA: a qué hora llueve
El pronóstico extendido anticipa varios días con probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, aunque con diferencias en la intensidad de las precipitaciones. Este miércoles 7 de octubre se presenta como la jornada más lluviosa, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y una acumulación estimada de 29 mm, además de tormentas. La temperatura oscilará entre los 15° y los 19°.
Para el jueves se espera una mejora en las condiciones, con un 60% de probabilidad de lluvias y apenas 0,1 mm estimados, mientras que el viernes la posibilidad de precipitaciones bajará al 40%, con 0,2 mm previstos. Sin embargo, el mal tiempo podría regresar durante el sábado, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 80%, con una acumulación estimada de 1 mm.
El domingo continuará la inestabilidad, con un 50% de probabilidad de precipitaciones y 0,2 mm previstos. Recién el lunes se espera un panorama más estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias indicadas en el pronóstico. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 17° y los 19° durante el período, mientras que las mínimas descenderán progresivamente hasta los 11° hacia el comienzo de la próxima semana.