Cambio drástico del pronóstico para Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por granizo y fuerte actividad eléctrica para varias provincias de Argentina. El mal tiempo se mantendrá durante los próximos días de cara al fin de semana.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas para 11 provincias de Argentina. En el caso de Buenos Aires, se esperan que las precipitaciones fuertes acompañadas por ocasional caída de granizo y abundante actividad eléctrica.

Vuelve la lluvia y se nubla hasta la próxima semana: hay alerta naranja por tormentas fuertes en el AMBA

Las provincias de Corrientes, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén están bajo alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Mientras que para la zona cordillerana de La Rioja, San Juan, Catamarca y Mendoza rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden superar los 100 km/h.

La tormenta avanza sobre la provincia de Buenos Aires de oeste a este y comienza a acercarse al Río de la Plata. En Quilmes, “la línea de tormenta ya empieza a dibujarse y empieza a venir desde el oeste hacia el este, hacia el río” , aseguró el meteorólogo Diego Angeli por la pantalla de C5N, mientras el cielo se oscurece y aumenta la intensidad del viento.

Además, “el Río de la Plata lentamente empieza también a aumentar el oleaje” añadió y los árboles comienzan a moverse por las ráfagas. En el oeste bonaerense, localidades como Pehuajó, Trenque Lauquen y Carlos Tejedor ya registran lluvias intensas.

Pronóstico extendido para CABA: a qué hora llueve

El pronóstico extendido anticipa varios días con probabilidad de lluvias en la Ciudad de Buenos Aires, aunque con diferencias en la intensidad de las precipitaciones. Este miércoles 7 de octubre se presenta como la jornada más lluviosa, con un 90% de probabilidad de precipitaciones y una acumulación estimada de 29 mm, además de tormentas. La temperatura oscilará entre los 15° y los 19°.

Captura de Meteored.

Para el jueves se espera una mejora en las condiciones, con un 60% de probabilidad de lluvias y apenas 0,1 mm estimados, mientras que el viernes la posibilidad de precipitaciones bajará al 40%, con 0,2 mm previstos. Sin embargo, el mal tiempo podría regresar durante el sábado, cuando la probabilidad de lluvia alcanzará el 80%, con una acumulación estimada de 1 mm.

El domingo continuará la inestabilidad, con un 50% de probabilidad de precipitaciones y 0,2 mm previstos. Recién el lunes se espera un panorama más estable, con cielo parcialmente nublado y sin lluvias indicadas en el pronóstico. Las temperaturas máximas se mantendrán entre los 17° y los 19° durante el período, mientras que las mínimas descenderán progresivamente hasta los 11° hacia el comienzo de la próxima semana.