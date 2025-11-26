26 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cómo se considera el 8 de diciembre en 2025: ¿es feriado o día no laborable?

Con estas definiciones, el país se prepara para una de las fechas más tradicionales del calendario argentino.

Por
Informate sobre los feriados que quedan para esta etapa del 2025.

Informate sobre los feriados que quedan para esta etapa del 2025.

  • El 8 de diciembre es una de las fechas más consultadas del calendario argentino. La jornada está vinculada al Día de la Inmaculada Concepción, con fuerte tradición en el país.
  • Su definición afecta al turismo, comercios y actividades laborales. Además, su estatus determina derechos laborales, funcionamiento de servicios y organización general del fin de año.
  • Se definió que será un feriado nacional inamovible, según la Ley 27.399. Al caer lunes, genera un fin de semana largo de tres días.
  • Para quienes no trabajan, el día libre está garantizado. Quienes trabajen deben cobrar la jornada al doble, de acuerdo con la LCT 20.744.

La llegada del 8 de diciembre suele despertar la misma duda cada año en la Argentina: ¿se trata de un feriado nacional o de un día no laborable? Con el calendario de feriados 2025 ya definido, muchas actividades económicas, educativas y familiares se organizan en torno a esta fecha que, tradicionalmente, marca uno de los hitos del mes.

La última semana de noviembre 2025 incluye feriados nacionales y locales
Te puede interesar:

Tras el fin de semana largo: qué feriados quedan para la última semana de noviembre 2025

Al tratarse de una jornada con fuerte arraigo cultural y religioso (el Día de la Inmaculada Concepción) su estatus suele impactar en el turismo interno, los comercios y la planificación de fin de año. Por eso, la confirmación oficial de su condición en 2025 permite anticipar cómo funcionarán los principales servicios y qué sectores tendrán descanso obligatorio.

¿Feriado o día no laborable? Cómo es el 8 de diciembre en 2025

feriados
¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados?

La Ley 27.399 establece que el 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible. Este año, al coincidir con un lunes, genera un fin de semana largo de tres días, ideal para viajes breves, descanso o propuestas turísticas.

Desde lo laboral, la distinción es importante: como se trata de un feriado obligatorio, quienes no trabajen tienen asegurado el día libre. En cambio, aquellos que sí deban prestar servicios deben recibir el pago de la jornada al doble, tal como dispone la Ley de Contrato de Trabajo N.° 20.744.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En diciembre 2025 habrá dos feriados nacionales y uno de ellos es el que genera el último fin de semana largo del año

Cuál es el último fin de semana largo que habrá en 2025 y a qué feriado se debe

La Ley de Contrato de Trabajo establece que los feriados nacionales se rigen por las normas del descanso dominical. Esto significa que, si un trabajador presta servicios en un feriado, debe recibir el doble de su salario habitual por esa jornada.

Qué pasa si te toca trabajar en los feriados de noviembre 2025: ¿día no laborable se cobra extra?

En noviembre habrá feriados, asuetos y un fin de semana XXL

Fin de semana largo de noviembre 2025: ¿queda algún feriado posteriormente en el mes?

Dos localidades del partido de Nueve de Julio compartirán fecha emblemática de sus historias.

Decretan feriado para el jueves 27 de noviembre: a qué se debe y quiénes lo celebran

Miles de personas podrán disfrutar de un descanso extendido antes de que termine noviembre.

Se extiende el fin de semana largo: confirman que será feriado el martes 25 de noviembre

El Día de la Soberanía se suele celebrar el 20 de noviembre.

Por qué es feriado el lunes 24 de noviembre en 2025: qué se conmemora

Rating Cero

La serie está causando furor en Netflix.
play

Esta serie con mucho suspenso y que te hará preguntarte cosas hasta último minuto es lo más visto de Netflix: cómo se llama

Esta serie de época está protagonizada por Octavia Spencer.
play

La serie de solo 4 capítulos que tiene Netflix y que es inspiracional y muy emotiva

Luis Piñeyro y La Barby conducirán el streaming de los Martín Fierro de Cable en el canal de YouTube de C5N.

Martín Fierro de Cable: La Barby y Luis Piñeyro conducirán la transmisión por streaming

Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars fueron afectadas recientemente por retrasos significativos; Doomsday ahora está programada para llegar a los cines el 18 de diciembre de 2026.

¿Spoiler alert? Una directora de Marvel habría revelado un superhéroe clave de Avengers Doomsday

El nuevo lanzamiento de Blank Sense alcanzó ráídamente el Top 10 de ventas

Black Sense estrenó nuevo single y ya alcanzó el Top 10 de ventas

El estreno de GH está previsto para febrero 2026.

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló una nueva fecha de casting abierto para "Generación Dorada"

últimas noticias

Boca jugará el domingo ante Argentinos Juniors, mientras que Racing aún espera por su rival.

Se confirmaron los días y horarios de los cuartos de final del Torneo Clausura

Hace 7 minutos
Milei busca reorganizar el Gabinete de cara a la segunda mitad de su mandato.

Milei relanza el Gabinete: encabezó la primera reunión con Presti y Monteoliva

Hace 21 minutos
C5N fue galardonado con el premio “Luchemos por la Vida” por segundo año consecutivo.

C5N, distinguido con el premio "Luchemos por la vida 2025"

Hace 31 minutos
Los tres menonitas fueron hallados en el río. 

Río Negro: hallaron sin vida a los tres menonitas que fueron arrastrados por la corriente en General Conesa

Hace 43 minutos
La joven activista fue vetada de la ciudad por 48 horas. 

Venecia: vetaron a Greta Thunberg por teñir de verde el Gran Canal

Hace 46 minutos