Cómo se considera el 8 de diciembre en 2025: ¿es feriado o día no laborable? Con estas definiciones, el país se prepara para una de las fechas más tradicionales del calendario argentino.







Informate sobre los feriados que quedan para esta etapa del 2025.

El 8 de diciembre es una de las fechas más consultadas del calendario argentino. La jornada está vinculada al Día de la Inmaculada Concepción, con fuerte tradición en el país.

Su definición afecta al turismo, comercios y actividades laborales. Además, su estatus determina derechos laborales, funcionamiento de servicios y organización general del fin de año.

Se definió que será un feriado nacional inamovible, según la Ley 27.399. Al caer lunes, genera un fin de semana largo de tres días.

Para quienes no trabajan, el día libre está garantizado. Quienes trabajen deben cobrar la jornada al doble, de acuerdo con la LCT 20.744. La llegada del 8 de diciembre suele despertar la misma duda cada año en la Argentina: ¿se trata de un feriado nacional o de un día no laborable? Con el calendario de feriados 2025 ya definido, muchas actividades económicas, educativas y familiares se organizan en torno a esta fecha que, tradicionalmente, marca uno de los hitos del mes.

Al tratarse de una jornada con fuerte arraigo cultural y religioso (el Día de la Inmaculada Concepción) su estatus suele impactar en el turismo interno, los comercios y la planificación de fin de año. Por eso, la confirmación oficial de su condición en 2025 permite anticipar cómo funcionarán los principales servicios y qué sectores tendrán descanso obligatorio.

¿Feriado o día no laborable? Cómo es el 8 de diciembre en 2025 feriados ¿El jueves 28 y viernes 29 son considerados feriados? Pixabay La Ley 27.399 establece que el 8 de diciembre es un feriado nacional inamovible. Este año, al coincidir con un lunes, genera un fin de semana largo de tres días, ideal para viajes breves, descanso o propuestas turísticas.

Desde lo laboral, la distinción es importante: como se trata de un feriado obligatorio, quienes no trabajen tienen asegurado el día libre. En cambio, aquellos que sí deban prestar servicios deben recibir el pago de la jornada al doble, tal como dispone la Ley de Contrato de Trabajo N.° 20.744.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles 1° de enero: Año Nuevo.

3 y 4 de marzo: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

18 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad. Feriados trasladables 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.

12 de octubre: Día de la Raza

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11) Feriados con fines turísticos 2 de mayo

15 de agosto

21 de noviembre