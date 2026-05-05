5 de mayo de 2026 Inicio
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Cuándo se cobra el aguinaldo 2026: todo lo que hay que saber

Las fechas clave de cobro y cómo impacta en trabajadores y jubilados. Cómo se calcula el Sueldo Anual Complementario.

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Se acerca el mes de cobro de la primera cuota del aguinaldo.

Se acerca el mes de cobro de la primera cuota del aguinaldo.

El Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, vuelve a posicionarse como una pieza clave en la economía cotidiana de millones de argentinos en 2026. En un escenario donde cada ingreso adicional impacta directamente en el consumo y la planificación familiar, este refuerzo semestral adquiere un peso determinante para ordenar cuentas, cubrir gastos y proyectar los meses siguientes.

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En este 2026, el esquema de pago y cálculo se mantiene bajo los lineamientos de la Ley de Contrato de Trabajo, sin modificaciones estructurales pero con fechas precisas que conviene tener en cuenta. Así, la organización del calendario no solo alcanza a los trabajadores registrados, sino también a jubilados, pensionados y personal de casas particulares, cada uno con particularidades específicas en la liquidación.

La normativa vigente establece que el aguinaldo se abona en dos cuotas anuales. La primera tiene como fecha límite el 30 de junio, aunque existe un período de gracia de hasta cuatro días hábiles que extiende el plazo efectivo hasta el martes 7 de julio de 2026. En paralelo, la segunda cuota —correspondiente a diciembre— deberá abonarse antes del viernes 18 de ese mes, con la misma posibilidad de prórroga según la dinámica de cada empleador.

Aguinaldo
Ya se puede calcular cuánto se percibirá de aguinaldo en los próximos meses.

Ya se puede calcular cuánto se percibirá de aguinaldo en los próximos meses.

Cómo calcular el aguinaldo 2026

El cálculo del medio aguinaldo conserva su lógica habitual: equivale al 50% de la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro del semestre. Para el primer pago del año, se toman como referencia los salarios percibidos entre enero y junio, lo que implica identificar el mes con ingresos más altos.

En esa base de cálculo se incluyen no solo el sueldo básico, sino también adicionales remunerativos como horas extras, comisiones, presentismo o plus por antigüedad. Estos componentes pueden modificar de manera significativa el monto final, sobre todo en actividades con ingresos variables o esquemas de incentivos.

Por el contrario, quedan excluidos los conceptos no remunerativos, como ciertos bonos extraordinarios o compensaciones específicas. En situaciones donde el trabajador no haya completado el semestre, el cálculo se realiza de forma proporcional: se divide el mejor sueldo por doce y se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados.

Aguinaldo 2026: fecha de cobro

En términos de fechas, los trabajadores en relación de dependencia deberán percibir la primera cuota antes del 30 de junio, con la posibilidad de que el depósito se concrete en los primeros días de julio debido al margen legal vigente. En el caso del personal de casas particulares, la legislación establece que el pago debe realizarse en la última jornada laboral de junio, sin excepciones.

Para jubilados y pensionados, el esquema difiere: el aguinaldo se abona junto con el haber mensual, siguiendo el cronograma de pagos habitual según la terminación del DNI. Para junio de 2026, los haberes mínimos comenzarán a cobrarse el lunes 8 de junio y se extenderán hasta el 22, mientras que quienes superan el haber mínimo lo harán entre el 23 y el 29 del mismo mes.

Con una jubilación mínima estimada en torno a los $399.500, el medio aguinaldo rondaría los $199.750, monto que se suma al ingreso mensual. Este refuerzo resulta clave para el sector pasivo, ya que permite afrontar gastos acumulados y sostener el poder adquisitivo en un contexto económico desafiante.

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