6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de colectivos en cinco líneas del AMBA este miércoles 6 de mayo: cuáles no funcionan

Los trabajadores realizan una movilización frente a la Municipalidad de San Isidro luego de dos meses sin cobrar. Desde hace 15 meses que recibían el salario en cuotas.

Por

La situación se extiende desde hace un mes.

Redes sociales

Los choferes de colectivos de las líneas 333, 407, 437, 700 y 707 realizan un paro indeterminado porque hace dos meses que no cobran el sueldo y la empresa MOGSM presentó la quiebra, dejando sin servicio a miles vecinos de la zona norte.

Te puede interesar:

Corrientes: la desgarradora confesión del nene desaparecido tras ser encontrado con su padre

Los trabajadores se presentaron en la Municipalidad de San Isidro y realizan una movilización junto a todos los integrantes de la empresa y los usuarios del colectivo, quienes explicaron que se ven imposibilitados a viajar porque las líneas recorrían determinados barrios

El técnico de la empresa contó a Mañanas Argentinas en C5N que viven una desesperante situación: “Ya venimos hace varios meses, 15 meses en cuotas, hace dos meses no cobramos nuestros haberes. Los vecinos están sin transporte público. Hace 19 años que estoy en la empresa”.

También contó cómo logra llegar a fin de mes: “Entre todos nos estamos ayudando, pero los impuestos no esperan, los alquileres no esperan. Queremos agradecer a choferes de otras líneas que se han solidarizado”.

Mientras que una vecina aseguró: “Nosotros nos manejamos con estos colectivos. Ahora no tenemos ramales para ir a trabajar, y ahora está complicado el tema trenes. Por eso estoy acá”. Por el momento, el paro continuará.

Noticias relacionadas

Así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar.

Ruta del vino y muchas actividades más: así es el pueblo de Salta que se destaca para visitar

Qué es la nube rollo, el fenómeno climático que provocó sorpresa y pánico en Brasil

Qué es la nube rollo, el fenómeno climático que provocó sorpresa y pánico en Brasil

Cómo es la historia del perro que interrumpió la fecha de Rosario Central y Tigre. 

Cuál es la historia del perro que invadió la cancha en Rosario Central - Tigre y se volvió viral

Se esperan tormentas fuertes durante la noche del miércoles. 

Inminente arribo de una fuerte ciclogénesis a Buenos Aires que durará 72 horas: a qué hora llegan las tormentas

La víctima está internada en el Hospital del Carmen.

Un hombre con esquizofrenia fue apuñalado en Mendoza: detuvieron a su esposo

El cabo primero Luciano Etudie y su ex pareja, Graciela Mabel López.

Masacre en Chaco: un policía mató a su padre y a su expareja y tomó de rehén a su hijo

Rating Cero

Manu se quebró en llanto.

Desgarrador momento en Gran Hermano 2026: tuvieron que informarle a Manuel una dolorosa muerte

La guerra fría de las Spice Girls

La impresionante transformación de Mel C de las Spice Girls

Zulemita se mostró en sus redes parada sobre un andador en una clínica. 

Zulemita Menem preocupó a sus seguidores: se la vio en una clínica, vendada y con andador

Delicado momento en Gran Hermano: Generación Dorada. Una participante debió abandonar la casa por un accidente doméstico. 

Gran Hermano: una participante se accidentó y tuvo que salir de la casa en ambulancia

A veces hay que escuchar lo que uno necesita, confesó Ivana Icardi a sus seguidores.

Ivana Icardi mostró su transformación tras una cirugía estética y revolucionó las redes

Joe Jonas junto con Tini Stoessel en el Movistar Arena. 

Tini Stoessel cantó con los Jonas Brothers y deslumbró en su primer show en Argentina

últimas noticias

Caso Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

Caso Adorni: declara el hijastro de una de las jubiladas prestamistas

Hace 9 minutos
play

El gendarme que hirió a Pablo Grillo irá a juicio oral: "Esperamos que sigan con los responsables políticos"

Hace 24 minutos
Prestianni podría perderse dos partidos del Mundial en caso de ser convocado.

La FIFA agravó la sanción a Prestianni por racismo: lo complica de cara al Mundial 2026

Hace 25 minutos
play

Choferes de 5 líneas de colectivos, de paro por sueldos adeudados: hay miles de usuarios afectados

Hace 31 minutos
play

Corrientes: la desgarradora confesión del nene desaparecido tras ser encontrado con su padre

Hace 37 minutos