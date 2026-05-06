Paro de colectivos en cinco líneas del AMBA este miércoles 6 de mayo: cuáles no funcionan Los trabajadores realizan una movilización frente a la Municipalidad de San Isidro luego de dos meses sin cobrar. Desde hace 15 meses que recibían el salario en cuotas. Por + Seguir en







La situación se extiende desde hace un mes. Redes sociales

Los choferes de colectivos de las líneas 333, 407, 437, 700 y 707 realizan un paro indeterminado porque hace dos meses que no cobran el sueldo y la empresa MOGSM presentó la quiebra, dejando sin servicio a miles vecinos de la zona norte.

Los trabajadores se presentaron en la Municipalidad de San Isidro y realizan una movilización junto a todos los integrantes de la empresa y los usuarios del colectivo, quienes explicaron que se ven imposibilitados a viajar porque las líneas recorrían determinados barrios

El técnico de la empresa contó a Mañanas Argentinas en C5N que viven una desesperante situación: “Ya venimos hace varios meses, 15 meses en cuotas, hace dos meses no cobramos nuestros haberes. Los vecinos están sin transporte público. Hace 19 años que estoy en la empresa”.

También contó cómo logra llegar a fin de mes: “Entre todos nos estamos ayudando, pero los impuestos no esperan, los alquileres no esperan. Queremos agradecer a choferes de otras líneas que se han solidarizado”.