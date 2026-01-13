A partir de la resolución, las empresas operadoras de transporte automotor de pasajeros interjurisdiccionales tendrán 60 días para adoptar mecanismos documentales o tecnológicos verificables que aseguren la trazabilidad del equipaje.
Cómo funcionará el nuevo sistema de equipajes en micros de larga distancia
Cada empresa podrá establecer libremente las características técnicas y de diseño de los dispositivos utilizados para vincular el equipaje con el pasajero y su trazabilidad, siempre que se garantice "la seguridad e inviolabilidad" del sistema. Así, queda sin efecto el sistema anterior de control, basado en marbetes y fajas físicas con características técnicas predeterminadas.
Los mecanismos admitidos para cumplir con la nueva normativa incluyen códigos impresos en el pasaje, códigos QR o electrónicos, registros digitales en sistemas de ticketing, etiquetas impresas por la empresa o cualquier otro sistema que garantice la trazabilidad.
Para los servicios interjurisdiccionales, los dispositivos elegidos deberán permitir interoperabilidad y armonización con sistemas o dispositivos utilizados en la región y con los sistemas de servicios internacionales de países limítrofes.
Además se aclaró que no estará permitido el ingreso de equipajes sin identificación al micro, sin derecho a compensación para el usuario. En tanto las encomiendas podrán identificarse con un código o registro digital, sin obligación de usar fajas físicas.
Los transportistas deberán además mantener un sistema para conservar y rendir datos que facilite la gestión de reclamos y la comprobación del despacho de equipajes o encomiendas. En caso de pérdida total, parcial o deterioro del equipaje, se aplicarán las indemnizaciones previstas por la resolución 47/1995 o la normativa que la reemplace.