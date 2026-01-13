Tuvo un pasado como albañil y ahora es el enemigo más temido de Haaland en la Premier League Trabajó desde chico para ayudar a su familia y empezó jugando en el Ascenso de su país. Logró dar el salto a Europa y actualmente es uno de los máximos goleadores de la liga inglesa. Por + Seguir en







Este jugador es el máximo goleador brasileño en una temporada de Premier League. X @BrentfordFC

El brasileño Igor Thiago llegó al Brentford en 2024 y se convirtió en una de sus principales figuras.

Desde chico trabajó en ferias y como albañil, hasta que logró ingresar a las inferiores del Cruzeiro.

En lo que va de la temporada de Premier League, lleva 16 goles en 21 partidos.

Está a solo cuatro tantos de Erling Haaland en la tabla de goleadores. El mercado de pases se encuentra activo en las principales ligas del mundo, y los clubes analizan cuáles son los mejores movimientos para sus planteles. Algunos, incluso, demuestran que no es necesario gastar millones: uno de los jugadores más destacados de la Premier League tuvo un pasado como albañil.

Se trata del brasileño Igor Thiago, quien pasó de trabajar en la construcción en el estado de Pará a convertirse en el enemigo más temido de Erling Haaland. El delantero de 24 años llegó al Brentford a mediados de 2024 y, en lo que va de esta temporada, anotó 16 goles en 21 partidos.

De esta manera, Thiago se convirtió en el futbolista brasileño que marcó más tantos en una sola temporada de Premier League, por encima de figuras como Firmino, Gabriel Martinelli, Philippe Coutinho y Gabriel Jesús. Actualmente, está solo cuatro goles por detrás de Haaland en la tabla de artilleros.

Igor Thiago X @BrentfordFC Quién es Igor Thiago, uno de los goleadores de la Premier League Igor Thiago Nascimento Rodrigues Silva nació el 26 de junio de 2001 en el municipio de Tucuruí, estado de Pará, en el norte de Brasil. De adolescente se destacó en el Campeonato Paranaense y logró llegar a las inferiores del Cruzeiro, pero ya antes había tenido otros trabajos para ayudar a su familia.

"Cuando tenía 13 años, mi padre falleció y empecé a trabajar en la feria llevando fruta y también como albañil. Todo eso me ayudó como hombre y como persona. Me ayudó a valorar las cosas pequeñas y grandes de la vida, porque hoy miro mi vida y veo que soy un privilegiado con todo lo que tengo", contó en una entrevista.

En 2020 debutó en Cruzeiro, que en ese entonces disputaba el Campeonato Brasileño de Serie B; aunque en el primer tiempo tuvo un irregular desempeño, comenzó 2022 afianzado como titular. Pasó por el Ludogorest de Bulgaria y el Brujas de Bélgica antes de ser comprado por el Brentford.