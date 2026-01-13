Alerta mundial: usuarios reportaron una caída masiva de X, ex-Twitter La interrupción del servicio comenzó en horas de la mañana y afecta a millones de cuentas. Los tuiteros advierten que la plataforma no carga correctamente. Por + Seguir en







Se trata de la primera caída del año.

La red social X, ex Twitter, registró este martes una caída a nivel mundial que afectó a miles de usuarios, quienes reportaron problemas para acceder a la plataforma y utilizar sus funciones habituales. Las fallas comenzaron a advertirse durante la mañana y rápidamente generaron repercusión en otras redes sociales.

Según los reportes, los inconvenientes incluyeron dificultades para iniciar sesión, demoras en la carga del feed principal, errores al publicar mensajes y fallas en la visualización de contenidos. En algunos casos, la aplicación mostraba mensajes de error o quedaba completamente fuera de servicio, tanto en su versión móvil como en la web.

La interrupción fue reflejada en plataformas de monitoreo de servicios digitales como Down Detector, donde se registró un pico de denuncias provenientes de distintos países, lo que confirmó el alcance global del problema. América Latina, Estados Unidos y Europa se encontraron entre las regiones más afectadas.

down detector Hasta el momento, la empresa no brindó un comunicado oficial detallando las causas de la caída ni el tiempo estimado para la normalización total del servicio. Sin embargo, con el correr de las horas algunos usuarios comenzaron a notar una recuperación parcial de la plataforma.