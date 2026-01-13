13 de enero de 2026 Inicio
Pergamino: volcó de noche, esperó ayuda durante 9 horas y sobrevivió

La víctima se dirigía hacia Buenos Aires, se despistó en la curva de la bajada Fontezuela y un camionero lo asistió para poder salir.

La víctima es el expresidente del Club Argentino Pergamino, Carlos Bello.

Un hombre estuvo nueve horas encerrado en su auto volcado, luego de sufrir un despiste en la ruta y su vida corrió peligro. Sin embargo, un camionero pasó por la zona en la bajada de Fontezuela en Pergamino y lo asistió. “Hice de todo con lo que tenía a mano”, relató la víctima.

Se trata de Carlos “Coco” Bello, expresidente del Club Argentino de Pergamino, quien viajaba desde Buenos Aires hacia Pergamino cuando perdió el control de su Chevrolet Classic, que terminó volcado fuera de la ruta, oculto entre pastizales y sin ser visto desde el camino.

Tras el impacto, Bello quedó aprisionado entre los asientos. Logró quitarse el cinturón de seguridad, cortar el contacto y evaluar su estado físico, teniendo en cuenta los riesgos de su medicación. “Estoy anticoagulado”, explicó al medio local La Opinión, y advirtió que cualquier herida podría haberle costado la vida.

A pesar de los reiterados intentos por pedir ayuda, nadie pudo escucharlo. “El auto no se veía desde ningún lado”, señaló, al describir el aislamiento total en el que se encontraba debido a la vegetación y a la posición en la que quedó el vehículo.

Con el correr de las horas y el avance de la noche, se concentró en mantenerse lúcido. Bello afirmó que nunca se desesperó, aunque el tiempo parecía detenido. Al notar las primeras luces del amanecer, una nueva preocupación lo puso en alerta: “Cuando empezó a clarear pensé: si llueve, el agua me pasa por arriba, porque ese lugar es bajo. Ahí me di cuenta de que tenía que hacer algo más”.

Fue entonces cuando utilizó un cuchillo que encontró dentro del auto para cortar el pasto que lo rodeaba. “Hice de todo con lo que tenía a mano”, relató. Con esfuerzo, logró sacar la cabeza y uno de sus brazos por la ventanilla y, con una gamuza, intentó llamar la atención de algún conductor.

Bello contó que el hombre, mientras se preparaba un mate al costado del camino, logró advertir su presencia: “Iba cebando mate y me vio. Dijo: ‘Ahí hay una persona atrapada’. Eso me salvó”. Allí concretaron el rescate. Después, se dirigió al Hospital de Pergamino, Bello describió lo que sintió tras ser asistido: “Sentí que volví a vivir”.

