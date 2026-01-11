11 de enero de 2026 Inicio
Insólito: dos choferes se pelearon, el micro de larga distancia despistó y casi provocan una tragedia

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional N° 14. El vehículo, que circulaba con más de 50 pasajeros, terminó yéndose del carril.

El micro despistó por una pelea entre los choferes.

El micro despistó por una pelea entre los choferes.

Un micro de larga distancia se dirigía desde Buenos Aires con destino a Corrientes y terminó yéndose de carril luego de una violenta discusión entre los dos choferes, lo que casi provoca una tragedia. Por fortuna, no se reportaron heridos.

Se trató de un vehículo perteneciente a la empresa Morgan Tour SRL que trasladaba a 55 pasajeros hacia la ciudad de Mercedes. El hecho ocurrió luego de que la unidad retomara su marcha después de la detención en un parador a pocos metros del Puesto de Control Vial Bella Vista.

La pelea derivó en golpes, por eso se generó el despiste. Ambos choferes serán sancionados, pero no se confirmó si les retirarán sus licencias por la imprudencia al volante.

Precisamente ocurrió en el kilómetro 139,5 de la Ruta Nacional N° 14 y el micro llevaba 50 pasajeros. Sin embargo, si bien se reportó el incidente, no hubo heridos, solo que tuvieron que frenar el paso y luego continuaron.

