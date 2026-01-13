13 de enero de 2026 Inicio
Cómo está el turista que sufrió un infarto tras el impacto de la ola gigante en Mar Chiquita

El fenómeno natural se cobró la vida de un ciudadano argentino que residía en Francia y que había llegado al país en los últimos días para visitar a familiares en Mar del Plata. Además, se registraron varios heridos, de los cuales algunos fueron dados de alta.

El turista que sufrió un infarto es un hobre de aproximadamente 60 años y oriundo de Tucumán

Un día después de la ola gigante en Mar Chiquita que se cobró la vida de argentino, se dio a conocer el estado de salud del paciente que ingresó al hospital tras sufrir un infarto y cómo se encuentran los otros heridos.

Al día de hoy, el caso Laureana es ampliamente recordado como uno de los femicidas más sínicos
Tuvo una muerte atípica y fue uno de los asesinos en serie más famosos de Argentina: quién era Francisco Antonio Laureana

Por el fenómeno natural conocido como meteotsumani murió un joven de 29 años argentino, que residía en Francia y viajó al país para visitar a su familia de Mar del Plata, Además, otro hombre sufrió un infarto.

Según detalló el director Hospital Santa Clara Del Mar, Facundo Bozzoni, al CAPS Santa Clara del Mar ingresaron un total de 14 pacientes de los cuales 13, que ingresaron con politraumatismos de carácter leve, ya fueron dados de alta. Por su parte, otras 4 personas fueron derivadas al centro médico de Mar De Cobos.

Respecto al paciente que quedó internado, Bozzoni reveló en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N que se trata de un hombre de aproximadamente de 60 años, “un turista oriundo de Tucumán” y que había ingresado con un probable infarto terminó siendo derivado al hospital regional de la ciudad de Mar del Plata.

“El paciente que aún permanece internado, está estable y esperando estudios correspondientes en el hospital de Mar Del Plata. El paciente tenía, aparentemente, accidentes cardíacos e ingresó con un cuadro cardiovascular agudo, puede ser producto de la tensión que vivió en ese momento”, explicó el profesional.

Por otra parte, sobre Yair Amir Mano Núñez, señaló que “la información que trascendió de este masculino que ingresó ya sin vida en el centro de salud Mar Chiquita es que murió por ahogamiento, según el informe de los guardavidas”.

Un viaje que terminó en tragedia: quién es la víctima del meteotsunami en Mar Chiquita

Victima Mar Chiquita

La víctima fatal del meteotsunami registrado en la localidad de Santa Clara, partido de Mar Chiquita, fue identificada como un ciudadano argentino que residía en Francia y que había arribado al país en los últimos días para visitar a familiares en Mar del Plata.

Según la información difundida por el periodista Leo García en Minuto Uno, el fallecido sería Yair Amir Mano Núñez, de entre 30 y 35 años. El joven se encontraba en la costa junto a su novia, de nacionalidad francesa, y dos amigos al momento del trágico episodio.

Según el medio marplatense LA CAPITAL, el hombre, que no sabía nadar, se encontraba pescando en la escollera cuando la ola le provocó la caída al agua. se encontraba junto a su novia, una mujer oriunda del mencionado país, sobre la escollera cuando el oleaje provocó su caída al agua. Además indicaron que hace ocho años se desempeñaba como jinete de caballos en Europa.

El hecho ocurrió cuando una crecida repentina del mar, descripta por las autoridades como una “súper ola” o meteotsunami, lo arrastró contra las rocas. Producto del violento impacto, el joven perdió la vida en el lugar, pese a la rápida intervención de los servicios de emergencia.

El episodio se dio en el marco de un fenómeno meteorológico excepcional que afectó a distintos puntos de la costa atlántica bonaerense y que obligó a evacuar preventivamente los balnearios del distrito. Desde Defensa Civil reiteraron que se trató de un evento imprevisible, sin posibilidad de anticipación técnica, y pidieron extremar las precauciones ante condiciones climáticas adversas en zonas costeras.

El dramático relato del guardavidas que rescató gente tras la ola gigante de Mar Chiquita

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en el 2026

El Banco Mundial pronosticó que Argentina crecerá un 4% en 2026

