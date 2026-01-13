¿Qué cortes de carne son los más baratos para sumar al asado en el inicio del 2026?: armar una parrillada en Argentina sigue siendo un ritual infaltable, incluso en un contexto de precios cambiantes.
En un escenario económico desafiante, la información se vuelve aliada y calcular cantidades con anticipación y comprar en el momento justo son estrategias que permiten seguir disfrutando de la parrilla del fin de semana.
¿Qué cortes de carne son los más baratos para sumar al asado en el inicio del 2026?: armar una parrillada en Argentina sigue siendo un ritual infaltable, incluso en un contexto de precios cambiantes.
En el inicio del año, muchos consumidores buscan qué cortes de carne son más económicos para la parrilla sin resignar sabor ni calidad. La buena noticia es que, con información actualizada y algo de planificación, todavía es posible disfrutar de la parrilla cuidando el bolsillo.
Según datos del portal especializado PrecioAsado, que monitorea valores en supermercados y carnicerías de todo el país, analizar los precios en períodos cortos —de 7 a 14 días— permite detectar oportunidades reales de ahorro y evitar pagar de más por cortes que momentáneamente están caros.
De acuerdo con el último relevamiento de mercado, estos son los cortes con mejor relación precio-calidad para sumar a la parrilla en el comienzo del año:
Comparar precios: la clave para ahorrar