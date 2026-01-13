13 de enero de 2026 Inicio
Qué cortes de carne son los más baratos para sumar al asado en el inicio del 2026

En un escenario económico desafiante, la información se vuelve aliada y calcular cantidades con anticipación y comprar en el momento justo son estrategias que permiten seguir disfrutando de la parrilla del fin de semana.

Combinar cortes más baratos con alguno tradicional

Combinar cortes más baratos con alguno tradicional, calcular cantidades con anticipación y comprar en el momento justo son estrategias que permiten seguir disfrutando del asado del fin de semana sin desbordar el presupuesto.

¿Qué cortes de carne son los más baratos para sumar al asado en el inicio del 2026?: armar una parrillada en Argentina sigue siendo un ritual infaltable, incluso en un contexto de precios cambiantes.

En el inicio del año, muchos consumidores buscan qué cortes de carne son más económicos para la parrilla sin resignar sabor ni calidad. La buena noticia es que, con información actualizada y algo de planificación, todavía es posible disfrutar de la parrilla cuidando el bolsillo.

Según datos del portal especializado PrecioAsado, que monitorea valores en supermercados y carnicerías de todo el país, analizar los precios en períodos cortos —de 7 a 14 días— permite detectar oportunidades reales de ahorro y evitar pagar de más por cortes que momentáneamente están caros.

matambre

Cuáles son los cortes ideales para sumar a un asado y que se mantenga barato

De acuerdo con el último relevamiento de mercado, estos son los cortes con mejor relación precio-calidad para sumar a la parrilla en el comienzo del año:

  • Falda: se mantiene como una de las opciones más económicas del mostrador. Es ideal para cocciones largas y ofrece buen sabor a un costo accesible.
  • Tapa de asado: muy rendidora para reuniones numerosas, con variaciones de precio moderadas y buena respuesta a la parrilla.
  • Vacío: aunque no siempre es el más barato, puede encontrarse a valores competitivos si se comparan distintos puntos de venta.
  • Matambre: presenta grandes diferencias de precio entre supermercados y carnicerías de barrio, por lo que conviene buscar antes de comprar.
  • Chorizo parrillero: uno de los productos más estables en precio y un clásico infaltable para completar cualquier asado.

Comparar precios: la clave para ahorrar

  • Hoy el asado dejó de ser una incógnita económica. El uso de herramientas digitales, monitoreos de precios y calculadoras de asado se volvió cada vez más común entre los consumidores. Estas plataformas permiten anticipar el gasto total según la cantidad de personas y los cortes elegidos, ayudando a ajustar el menú al presupuesto disponible.
  • Además, comparar precios entre carnicerías de barrio y grandes cadenas puede marcar una diferencia significativa, especialmente en cortes como el matambre o el vacío.

