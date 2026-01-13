Hoy en Netflix: tiene tan solo 6 capítulos y es una serie realmente adictiva Este thriller te deja enganchado con sus fuertes actuaciones, giros intrigantes y un caso policial que se reabre cuando ya parecía cerrado. Es perfecto para maratonear en la plataforma de streaming. + Seguir en







Esta miniserie alemana se estrenó en Netflix en 2023. Netflix

Netflix nos tiene acostumbrados a los estrenos que arrasan con todo, pero su catálogo también incluye varias joyas ocultas. Son esas producciones que llegaron a la plataforma hace algunos meses, incluso años, y que están esperando ser descubiertas, como una serie realmente adictiva de solo 6 capítulos.

Se trata de El pasado no duerme, una miniserie alemana de 2023 que se consolidó entre las preferidas del público gracias a su combinación de destacadas actuaciones, trasfondo dramático y giros intrigantes. No solo tiene acción y misterio, sino que también indaga en los traumas y motivaciones de los personajes.

Esta combinación da como resultado un thriller atrapante que te engancha de principio a fin y, dada su corta duración, es perfecto para maratonear en un fin de semana. Un caso que parecía cerrado se reabre, sacudiendo las vidas de los involucrados y el centro mismo del poder en Berlín.

El pasado no duerme Netflix Netflix: sinopsis de El pasado no duerme Mike Atlas trabajaba como detective de la Policía alemana, pero hoy es una sombra del hombre que fue. Después del último caso que investigó junto a sus compañeros y que terminó con el arresto de Mussa Basher, un joven marroquí acusado de asesinar a un juez, Atlas abandonó a su familia y empezó a vivir en la calle.

Atormentado por sus recuerdos y problemas de salud mental, vive alejado de todos hasta que lo contacta Jule Andergast, una joven y prometedora fiscal: Mussa se suicidó en la cárcel y las pruebas apuntan a una posible conspiración en las más altas esferas del poder berlinés. Juntos, reabrirán el caso e investigarán cómo se relaciona con un atentado que ocurrió hace un año.

Tráiler de El pasado no duerme Embed - El Pasado no Duerme | Serie | Primer Temporada | Trailer Reparto de El pasado no duerme Max Riemelt como el exdetective Mike Atlas.

Luise Von Finckh como la fiscal Jule Andergast.

Martin Wuttke como Klaus Hartloff.

Carlo Ljubek como Luka Zaric.

Melika Foroutan como Corinna Steck.

Antonio Wannek como Roland Sokowski.

Peri Baumeister como Lenni.

Tara Corrigan como Tinka.