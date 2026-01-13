¿Cuál es el mejor ritual para el martes 13 y por qué hacerlo? Más que un día de mala suerte, es una fecha que puede convertirse en un portal de limpieza y reordenamiento interno. Por + Seguir en







El martes 13 es ideal para limpieza y corte energético, no para atraer cosas nuevas.

Está regido por Marte, planeta de la acción, el coraje y las decisiones firmes.

El número 13 simboliza cierres, transformación y renacimiento.

Es un día potente para soltar miedos, vínculos y hábitos repetidos. Lejos de la mala fama que arrastra desde hace siglos, el martes 13 es una fecha cargada de simbolismo energético ideal para cortar, limpiar y transformar. ¿Cuál es el mejor ritual para este día y por qué hacerlo?

En distintas tradiciones espirituales, a esta jornada se la asocia a la acción (Marte) y a los cierres necesarios para dar paso a lo nuevo. Por eso, más que temerle, muchas personas lo aprovechan para realizar ritos de protección y renovación.

El martes está regido por Marte, planeta vinculado a la fuerza, la decisión y el coraje. El número 13, por su parte, representa muerte simbólica y renacimiento: el fin de un ciclo para que otro pueda comenzar. Juntos, forman una combinación poderosa para soltar lo que pesa, romper patrones repetidos y ordenar la energía personal.

martes 13 El mejor ritual para el martes 13: limpieza y corte energético El ritual más recomendado para esta fecha es uno de limpieza profunda, tanto a nivel emocional como energético. No se trata de atraer cosas nuevas, sino de sacar lo que ya no va.

Qué necesitás

Una vela blanca o violeta

Un recipiente resistente al fuego

Papel y lápiz

Sahumerio, palo santo o incienso

Sal gruesa o fina Paso a paso Buscá un momento de calma, preferentemente por la noche.

Encendé el sahumerio y pasalo alrededor de tu cuerpo y del ambiente.

En el papel, escribí todo lo que quieras soltar: miedos, vínculos, hábitos, pensamientos repetitivos.

Encendé la vela y, con intención clara, quemá el papel en el recipiente.

Visualizá cómo esa carga se disuelve.

Al finalizar, colocá un poco de sal en tus manos, frotalas y agradecé el cierre del ciclo. Si no tenés tiempo, existe una versión express ideal para el martes 13: Lavá tus manos con agua y sal.

Decí en voz alta o mentalmente: “Corto y libero toda energía que no me pertenece.”

Respirá profundo tres veces.