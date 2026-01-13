13 de enero de 2026 Inicio
¿Cuál es el mejor ritual para el martes 13 y por qué hacerlo?

Más que un día de mala suerte, es una fecha que puede convertirse en un portal de limpieza y reordenamiento interno.

  • El martes 13 es ideal para limpieza y corte energético, no para atraer cosas nuevas.
  • Está regido por Marte, planeta de la acción, el coraje y las decisiones firmes.
  • El número 13 simboliza cierres, transformación y renacimiento.
  • Es un día potente para soltar miedos, vínculos y hábitos repetidos.

Lejos de la mala fama que arrastra desde hace siglos, el martes 13 es una fecha cargada de simbolismo energético ideal para cortar, limpiar y transformar. ¿Cuál es el mejor ritual para este día y por qué hacerlo?

En distintas tradiciones espirituales, a esta jornada se la asocia a la acción (Marte) y a los cierres necesarios para dar paso a lo nuevo. Por eso, más que temerle, muchas personas lo aprovechan para realizar ritos de protección y renovación.

El martes está regido por Marte, planeta vinculado a la fuerza, la decisión y el coraje. El número 13, por su parte, representa muerte simbólica y renacimiento: el fin de un ciclo para que otro pueda comenzar. Juntos, forman una combinación poderosa para soltar lo que pesa, romper patrones repetidos y ordenar la energía personal.

martes 13

El mejor ritual para el martes 13: limpieza y corte energético

El ritual más recomendado para esta fecha es uno de limpieza profunda, tanto a nivel emocional como energético. No se trata de atraer cosas nuevas, sino de sacar lo que ya no va.

Qué necesitás

  • Una vela blanca o violeta
  • Un recipiente resistente al fuego
  • Papel y lápiz
  • Sahumerio, palo santo o incienso
  • Sal gruesa o fina

Paso a paso

  • Buscá un momento de calma, preferentemente por la noche.
  • Encendé el sahumerio y pasalo alrededor de tu cuerpo y del ambiente.
  • En el papel, escribí todo lo que quieras soltar: miedos, vínculos, hábitos, pensamientos repetitivos.
  • Encendé la vela y, con intención clara, quemá el papel en el recipiente.
  • Visualizá cómo esa carga se disuelve.
  • Al finalizar, colocá un poco de sal en tus manos, frotalas y agradecé el cierre del ciclo.

Si no tenés tiempo, existe una versión express ideal para el martes 13:

  • Lavá tus manos con agua y sal.
  • Decí en voz alta o mentalmente: “Corto y libero toda energía que no me pertenece.”
  • Respirá profundo tres veces.
