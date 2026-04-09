Cómo fue el caso Lucio Dupuy y cuáles son las similitudes con la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

Lucio tenía 5 años cuando lo asesinaron su madre y su pareja. Por su muerte, se sancionó una ley para prevenir la violencia en la niñez y adolescencia. Ángel tenía 4 años y murió al cuidado de su madre.

Ante la muerte de Ángel, de 4 años, en Comodoro Rivadavia, Chubut, mientras estaba al cuidado de su madre , resurgió el caso de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado por su madre y su novia en La Pampa. A raíz de esta muerte, se sancionó la ley que lleva el nombre del menor para prevenir la violencia en la niñez y la adolescencia.

Lucio fue asesinado el 26 de noviembre de 2021 en la casa de la calle Allan Kardec al 2300 de Santa Rosa, donde vivía con su madre y su pareja. A principios de 2023, Magdalena Espósito Valenti , la madre de Lucio Dupuy, y Abigail Páez , su pareja , fueron condenadas por un tribunal de la ciudad de Santa Rosa a la pena de prisión perpetua.

Los movimientos de las condenadas y Lucio quedaron registrados por una cámara ubicada frente al departamento, y gracias a ellos se pudo concluir que a las 17:32 se lo vio vivo por última vez. La Justicia consideró acreditado que entre ese momento y las 19:40, cuando ambas imputadas salieron solas del departamento, Lucio fue golpeado brutalmente.

Según los fundamentos del fallo de los jueces, Abigail Páez llevó en moto a su novia al trabajo de moza en el restaurante de un hotel de la capital pampeana y regresó sola a las 20:49, cuando intentó reanimar al niño y lo metió bajó la ducha.

A las 21:30 salió con Lucio en brazos para el centro asistencial del barrio Río Atuel, anexo al departamento, pero estaba cerrado, por lo que fue derivado al Hospital Evita, donde a las 21:45 se constató que ya estaba muerto.

Lucio Dupuy fue asesinado por su madre y la pareja de ésta cuando tenía 5 años Lucio Dupuy fue asesinado en Santa Rosa, La Pampa, en noviembre de 2021. Redes Sociales

La Ley Lucio creó el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNyA), plan que le da nombre a la ley. Estableció la capacitación obligatoria en derechos del niño y violencias contra niñas, niños y adolescentes para todas las personas que se desempeñen en la función pública. Además, creó un protocolo de actuación para las fuerzas de seguridad, organismos administrativos de niñez y jueces con competencia en familia.

Qué se sabe de la muerte de Ángel en Comodoro Rivadavia

El 4 de noviembre de 2025, tras intervenciones de la defensoría y equipos técnicos, el juez Pablo Pérez resolvió restituir a Ángel con su madre, Mariela Altamirano, quien lo había abandonado cuando tenía un año y medio. El tribunal desestimó las advertencias del padre y su entorno sobre violencia en el hogar materno. Este domingo, su madre lo llevó al hospital de Comodoro Rivadavia con un cuadro de paro cardiorrespiratorio, lo dejó en la guardia pediátrica y se fue.

Según consta en presentaciones judiciales, el padre de Ángel, Luis López, y su pareja, Lorena Andrade, aportaron testimonios, imágenes y alertas sobre posibles agresiones hacia el niño. Incluso, señalaron que el niño expresaba su deseo de continuar viviendo con ellos. Altamirano había denunciado a López por violencia de género y había interpuesto una perimetral al regresar a Chubut, luego de vivir unos años en Córdoba.

La versión inicial de la madre al dejar al niño en la guardia fue que se había acostado a dormir y no despertó, pero el informe preliminar de la autopsia reveló que Ángel presentaba lesiones internas en la cabeza compatibles con golpes. Mariela no se quedó junto a su hijo en la guardia para verlo morir y tampoco asistió al velorio ni al entierro.

El jefe del Departamento de Pediatría del Hospital Regional, Luis Cisneros, remarcó que era necesario esperar el resultado final de la autopsia para conocer la causa de la muerte. "Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general", aclaró en Seta TV.

La causa judicial avanzó con allanamientos a la casa de la madre y medidas de prueba para determinar su grado de responsabilidad y el de su pareja actual.