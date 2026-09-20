Este pueblo está en la Toscana y ofrece más de 4.000 euros para mudarse Una propuesta en Italia pensada para quienes buscan cambiar de aire y empezar una nueva etapa lejos de las grandes ciudades. Por Agregar C5N en









Este pueblo italiano busca nuevos habitantes y ofrece mas de 4.000 euros para mudarse. Visit Tuscany

Un pequeño pueblo de la Toscana busca sumar nuevos habitantes.

La propuesta incluye una ayuda económica para afrontar el alquiler.

El lugar se caracteriza por su tranquilidad y sus paisajes típicos de Italia.

Hay requisitos específicos para quienes quieran acceder al beneficio. En medio de las colinas de la Toscana hay un pequeño pueblo italiano que busca sumar nuevos habitantes y, para hacerlo, ofrece una ayuda económica vinculada a la vivienda. Se trata de Radicondoli, una localidad de la provincia de Siena que tiene menos de 1.000 habitantes y apuesta por atraer a personas dispuestas a instalarse allí durante varios años.

Lejos del movimiento de las grandes ciudades, el pueblo ofrece un ritmo de vida mucho más tranquilo, con calles de adoquín, construcciones de estilo medieval y paisajes típicos de la región. Además, está a unos 50 minutos en auto de Siena y a alrededor de una hora de Florencia, por lo que mantiene cierta conexión con dos de los principales destinos de la zona sin perder su perfil de localidad pequeña.

Radicondoli, el pueblo ubicado en una colina en la Toscana que busca nuevos habitantes. Visit Tuscany La propuesta forma parte de WivoaRadicondoli 3.0, un programa municipal que busca hacer frente a la pérdida de habitantes y facilitar la llegada de nuevos residentes. Entre los incentivos aparece una ayuda para quienes alquilen una vivienda y trasladen allí su residencia. El aporte puede cubrir hasta el 50% del alquiler, con un máximo de 200 euros mensuales durante 24 meses, por lo que el beneficio puede alcanzar los 4.800 euros.

Como es el pueblo italiano que busca habitantes para repoblarse Radicondoli está ubicado en lo alto de una colina, en una zona de la Toscana conocida por sus paisajes naturales y sus pequeños pueblos. Su tamaño y la distancia de los grandes centros urbanos hacen que sea un lugar particularmente tranquilo, pensado para quienes buscan alejarse del ritmo de las ciudades. Al mismo tiempo, la cercanía con Siena y Florencia permite tener acceso a centros urbanos importantes sin vivir en ellos.

La ayuda para el alquiler tiene algunas condiciones. Quienes quieran acceder deben alquilar una vivienda dentro del municipio, contar con un contrato residencial registrado y trasladar allí su residencia. Además, deben comprometerse a mantenerla durante al menos cuatro años y, en principio, no haber sido residentes de Radicondoli al 28 de febrero de 2024, ya que el programa apunta principalmente a sumar nuevos vecinos.

Con calles de adoquín y construcciones de estilo medieval. Toscana El programa también contempla a personas que llegan desde otros países, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Pueden postularse ciudadanos italianos, de otros países de la Unión Europea y extranjeros extracomunitarios que cuenten con un permiso de residencia válido por al menos un año. Las condiciones apuntan así a que quienes lleguen no lo hagan solo de manera temporal, sino que realmente se incorporen a la vida de este pequeño pueblo de la Toscana.