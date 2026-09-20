20 de septiembre de 2026 Inicio
En Vivo

Este pueblo está en la Toscana y ofrece más de 4.000 euros para mudarse

Una propuesta en Italia pensada para quienes buscan cambiar de aire y empezar una nueva etapa lejos de las grandes ciudades.

Por
Este pueblo italiano busca nuevos habitantes y ofrece mas de 4.000 euros para mudarse.

Este pueblo italiano busca nuevos habitantes y ofrece mas de 4.000 euros para mudarse.

Visit Tuscany
  • Un pequeño pueblo de la Toscana busca sumar nuevos habitantes.
  • La propuesta incluye una ayuda económica para afrontar el alquiler.
  • El lugar se caracteriza por su tranquilidad y sus paisajes típicos de Italia.
  • Hay requisitos específicos para quienes quieran acceder al beneficio.

En medio de las colinas de la Toscana hay un pequeño pueblo italiano que busca sumar nuevos habitantes y, para hacerlo, ofrece una ayuda económica vinculada a la vivienda. Se trata de Radicondoli, una localidad de la provincia de Siena que tiene menos de 1.000 habitantes y apuesta por atraer a personas dispuestas a instalarse allí durante varios años.

Este pueblo de España busca habitantes y ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos
Te puede interesar:

Este pueblo europeo de montaña ofrece alquiler gratis: cuáles son los requisitos

Lejos del movimiento de las grandes ciudades, el pueblo ofrece un ritmo de vida mucho más tranquilo, con calles de adoquín, construcciones de estilo medieval y paisajes típicos de la región. Además, está a unos 50 minutos en auto de Siena y a alrededor de una hora de Florencia, por lo que mantiene cierta conexión con dos de los principales destinos de la zona sin perder su perfil de localidad pequeña.

Radicondoli, el pueblo ubicado en una colina en la Toscana que busca nuevos habitantes.

Radicondoli, el pueblo ubicado en una colina en la Toscana que busca nuevos habitantes.

La propuesta forma parte de WivoaRadicondoli 3.0, un programa municipal que busca hacer frente a la pérdida de habitantes y facilitar la llegada de nuevos residentes. Entre los incentivos aparece una ayuda para quienes alquilen una vivienda y trasladen allí su residencia. El aporte puede cubrir hasta el 50% del alquiler, con un máximo de 200 euros mensuales durante 24 meses, por lo que el beneficio puede alcanzar los 4.800 euros.

Como es el pueblo italiano que busca habitantes para repoblarse

Radicondoli está ubicado en lo alto de una colina, en una zona de la Toscana conocida por sus paisajes naturales y sus pequeños pueblos. Su tamaño y la distancia de los grandes centros urbanos hacen que sea un lugar particularmente tranquilo, pensado para quienes buscan alejarse del ritmo de las ciudades. Al mismo tiempo, la cercanía con Siena y Florencia permite tener acceso a centros urbanos importantes sin vivir en ellos.

La ayuda para el alquiler tiene algunas condiciones. Quienes quieran acceder deben alquilar una vivienda dentro del municipio, contar con un contrato residencial registrado y trasladar allí su residencia. Además, deben comprometerse a mantenerla durante al menos cuatro años y, en principio, no haber sido residentes de Radicondoli al 28 de febrero de 2024, ya que el programa apunta principalmente a sumar nuevos vecinos.

Con calles de adoquín y construcciones de estilo medieval.

Con calles de adoquín y construcciones de estilo medieval.

El programa también contempla a personas que llegan desde otros países, siempre que cumplan con los requisitos establecidos. Pueden postularse ciudadanos italianos, de otros países de la Unión Europea y extranjeros extracomunitarios que cuenten con un permiso de residencia válido por al menos un año. Las condiciones apuntan así a que quienes lleguen no lo hagan solo de manera temporal, sino que realmente se incorporen a la vida de este pequeño pueblo de la Toscana.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Este es el pueblo de españa ubicado entre las montañas que busca nuevos vecinos.

Este pueblo de España busca vecinos y da lugar a todo tipo de emprendimientos: qué ofrece

Roseto Valfortore busca atraer nuevos habitantes.

Este pueblo italiano ofrece sueldo de 5.000 euros, empleo fijo y casas a bajo costo: cómo se llama

Un relato sobre la alegría, la muerte y la capacidad de reírse de nosotros mismos para vivir con mayor libertad.

Los Tres Santos Reidores: el cuento para aprender a celebrar la vida y perderle el miedo a la muerte

Estos son los trucos para que las verduras te queden mas crujientes y sabrosas.

Estos son los trucos claves para que las verduras te queden crujientes y se cocinen bien

El hostal familiar está ubicado en el centro de Puerto Iguazú, Misiones.

Ofrecen trabajo cerca de las Cataratas del Iguazú con hospedaje incluido: cómo es y cuáles son los requisitos

Una zona de la Ciudad de Buenos Aires fue elegida como la 22° más cool﻿ del mundo.

Cuál es la zona de Buenos Aires que fue elegida entre las 25 más cool del mundo

Rating Cero

Este es el monto que va a recibir Wanda Nara por su reality en Disney+.

Se filtró qué monto recibirá Wanda Nara por su reality en Disney+

Esto fue lo que dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes

Juana Viale reemplazó a Mirtha Legrand en su programa, ya que la diva permanece internada.

Juana Viale contó cómo sigue Mirtha Legrand después de una nueva internación: qué dijo

Nuevo capítulo de la guerra entre Cazzu y Nodal.

Cazzu apuntó contra Christian Nodal después de que negara ser deudor alimentario: "Mentiroso y manipulador"

Cómo sigue la salud de Mirtha Legrand.

Ángel de Brito reveló un dato clave sobre la salud de Mirtha Legrand: qué descubrieron los médicos

La cantante argentina en su llegada al Festival de Cine de San Sebastián.

Lali Espósito apuntó contra el Gobierno desde San Sebastián: "El cine argentino ha sido muy atacado"

últimas noticias

Librerías en crisis: reclaman declarar la emergencia por una caída del 41,5% en la facturación

Librerías en crisis: reclaman declarar la emergencia por una caída del 41,5% en la facturación

Hace 5 minutos
Este es el monto que va a recibir Wanda Nara por su reality en Disney+.

Se filtró qué monto recibirá Wanda Nara por su reality en Disney+

Hace 7 minutos
Esto fue lo que dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes.

Qué dijo Camila Galante sobre los rumores de relación abierta con Leandro Paredes

Hace 15 minutos
La Maraton de 42k en Buenos Aires generó un gran caos en el tránsito de la Ciudad

El keniata Bethwel Kibet Chumba es el ganador de los 42K de Buenos Aires

Hace 16 minutos
Argentino viral: Vive en el campo y compartió un método casero para hacer dulce de leche.

Vive en el campo, mostró como hacer dulce de leche y se volvió viral

Hace 26 minutos