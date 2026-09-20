Caos en Aeroparque por la Maratón de Buenos Aires: autos y micros varados por los cortes de calles

El evento deportivo obligó a una reconfiguración de los traslados vehiculares hacia el aeropuerto. El colapso de la Avenida Costanera Rafael Obligado lleva a los pasajeros a caminar hasta 1000 metros para llegar a tiempo y poder tomar su vuelo.

Las inmediaciones del Aeroparque Internacional Jorge Newbery atraviesan una jornada de domingo con caos vehicular debido a los cortes de calles por la Maratón Internacional de Buenos Aires 42K que obligó a una reconfiguración de los traslados vehiculares hacia el aeropuerto. El colapso de la Avenida Costanera Rafael Obligado lleva a los pasajeros a caminar hasta 1000 metros para llegar a tiempo y poder tomar su vuelo a horario.

"Hay mucha bronca, recién un taxista nos comentaba que hace 1 hora y media que no puede acceder a Aeroparque. La cantidad de autos que hay es impresionante. Recién pasó uno en contramano que casi provoca un accidente por un camión que venía del otro lado. De casualidad no hubo un accidente grave", informó desde el lugar el cronista de C5N Claudio Cardozo en el programa Bien Temprano.

Una pareja de turistas asiáticos, caminando desde varías cuadras con sus valijas sobre la vereda de la Avenida Costanera, lamentaron la situación y aseguraron: "Es un caos. Una ciudad tan bonita que como hacen eso de cerrar todas las calles importantes para llegar al Aeroparque. Todo cortado".

Complicaciones para llegar al Aeropuerto por la Maratón de Buenos Aires: la gente camina 1000 metros para llegar a tomar el vuelo #C5N Mirá el vivo: https://t.co/nf4ZfJsemu pic.twitter.com/i1MtSvNd21

Por su parte, un taxista calificó como "increíble" la situación en la mañana del domingo y recordó que "antes se hacía una salida por Retiro. Ahora todo el tránsito es al norte. Lo peor es que la gente después tiene que retomar en la rotonda y volver. Tenemos compañeros que salieron de Aeroparque vinieron hasta acá y ahora están volviendo".

La tradicional prueba atlética, que ostenta el sello World Athletics Label y contará con figuras de élite internacional, comenzó formalmente a las 7 de la mañana desde el punto de largada ubicado en la intersección de las avenidas Figueroa Alcorta y Dorrego.

Ante el multitudinario despliegue por las calles porteñas, el Gobierno de la Ciudad diagramó un esquema de seguridad con interrupciones totales de tránsito. La traza de la Autopista Illia sentido a Provincia (General Paz) está completamente clausurada entre las 6:00 y las 14:00 horas, mientras que el sentido hacia el Centro permanecerá habilitado.

Además, el operativo incluirá bloqueos fijos en puntos estratégicos como los accesos de AU Lugones y Udaondo, AU Illia y Ombúes, Dorrego, Sarmiento, Ciudad Universitaria y la bajada al Parque de los Niños.

El ordenamiento vehicular arrancó de manera anticipada en la zona del parque de salida sobre la avenida Presidente Figueroa Alcorta. El tramo comprendido entre la avenida Dorrego y Julio A. Noble sufrió el cese de circulación desde las 9:00 del sábado, extendiéndose el bloqueo hasta las vías del Ferrocarril Mitre a partir de las 22. Ambas trazas permanecerán cerradas hasta las 14 horas del domingo, momento en que se liberará la calzada tras el paso de los competidores.

Por su parte, el área céntrica registrará restricciones claves desde la madrugada del domingo en arterias de alto volumen de tránsito. Las afectaciones afectarán a las calles Carlos Pellegrini entre Corrientes y Lavalle, la avenida Roque Sáenz Peña entre Maipú y Perón, y Mariquita Sánchez de Thompson en Puerto Madero. De forma complementaria, los agentes desplegarán cortes momentáneos y progresivos a lo largo del trazado de la carrera entre las 04 y las 13.30, por lo que se recomienda utilizar vías alternativas.